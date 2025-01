En U. de Chile tienen como misión ser campeones este 2025, tras haber resignado el título en la recta final del 2024 a manos de Colo Colo. Por eso, trabajan desde ya de la mano de Gustavo Álvarez, donde una de las figuras del equipo sacó el habla.

Se trata de Leandro Fernández, el goleador azul y que tuvo un gran Campeonato Nacional en 2024. Ahí, anotó 11 goles y despachó también 11 asistencias en la gran campaña azul.

En el clásico video azul “sin editar”, el Lea reveló a las cámaras azules su felicidad por jugar Copa Libertadores, diciendo que “es la Champions League para los sudamericanos. Ojalá nos toque un lindo grupo, competitivo para poder mostrar que podemos competir internacionalmente”.

¿Recado para el archirrival?

Durante los videos grabados por el equipo de comunicaciones de U. de Chile, apareció un curioso diálogo con Leandro Fernández. Ahí, se le consulta al argentino sin anestesia si “¿Ya te enamoraste de la U?”.

El gran goleador de la U en 2024 fue Fernández /Photosport

Fue ahí que rápidamente y sin dudarlo el goleador del particular peinado responde “sí, ya está. Me quedo acá hasta que me echen”. Ahí, las redes azules estallaron en loas para el delantero que poco a poco suma bonos como referente del equipo.

Una de las inquietudes entre los fanáticos bullangueros es qué pasará con Lea si se producen las llegadas de jugadores como Octavio Rivero y Thiago Vecino, teniendo en cuenta que se baraja también un cambio de es quema en el equipo de Gustavo Álvarez.

Por ahora, la U apuesta a mejorar la cara mostrada en el primer amistoso con público donde cayeron 2-1 ante Coquimbo Unido. Ahí, de la mano de Fernández esperan su revancha en la Copa Verano al enfrentar a Godoy Cruz de Argentina, este sábado 11 de enero.