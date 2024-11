Vero Bianchi golpea la mesa en medio de la teleserie de Morales y Universidad de Chile: no hay oferta de Estados Unidos.

La teleserie de Marcelo Morales y Universidad de Chile continúa. El jugador aún no ha renovado, aunque se abrió una posibilidad de la mano del mismo jugador. Eso sí, extender el vínculo sería un acto sólo conmemoratorio, pues es casi seguro que el lateral izquierdo partirá al extranjero.

Los rumores de mercado apuntan al New York RedBull de la Major League Soccer de Estados Unidos, pero en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, la periodista Verónica Bianchi aseguró que no hay oferta.

“No hay oferta de la MLS. Me acaban de confirmar que no hay oferta de la MLS, es un interés como de otros clubes y ligas. Pero lo de la MLS no es una oferta formal aún, lo cual podría cambiar el panorama”, sostuvo Bianchi.

Sobre lo mismo, el periodista Marcelo Díaz manifestó que “lo que me dicen a mí desde el lado de la representación de Morales es del interés de los New York RedBull y que Argentina también podría estar en el horizonte”.

El gesto de Morales… y de la U…

Asimismo, Díaz consignó que Morales quiere renovar contrato para no partir de los azules sin dejar algún rédito en el club. Un tema de cariño y sentimientos. Sin embargo, en Universidad de Chile la respuesta no habría sido la mejor.

Vero Bianchi asegura que Morales no tiene oferta formal de la MLS.

“Marcelo Morales es hoy jugador libre, no tiene contrato con la U. Tiene avanzado con New York RedBull de la MLS de Estados Unidos. Hay ofrecimientos”, asegura.

Agregó que “el tema es que Morales le dice a su representante que le quiere dejar algo a la U, no se quiere ir gratis. Les dice que está desde los 7 años en la U y no quiere dejar nada. Vibra toma eso y lo negocia con la U, esta posibilidad de renovar contrato sabiendo todas las partes que va a salir”.

Sentencia que “la U dice ‘bien, me parece’, pero quiero un porcentaje de la futura venta. Ahí se vuelve a chocar, porque Morales perfectamente se puede ir y adiós”.