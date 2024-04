La destacada campaña que lleva adelante Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, donde comparte la punta de la tabla de posiciones con Deportes Iquique, ha realzado la figura de grandes valores en su plantel.

Uno de ellos tiene que ver con Marcelo Morales, quien partido de atrás peleando un puesto con Gustavo Álvarez, luego de ser eliminado de la nómina final del Preolímpico con la Roja, pero que ha sabido dar vuelta la página.

El lateral formado en los azules mantiene el rendimiento de lo que terminó haciendo la temporada pasada y se abre un camino como referente en el camarín bullanguero.

Por lo mismo, la U quiere asegurar a su jugador, entendiendo que tiene contrato hasta final de año con la institución, por lo que a mitad de temporada podría negociar como jugador libre.

Negociación

Fue el periodista Marcelo Díaz, de la cadena TNT Sports, quien reveló que en Azul Azul ya están tomando cartas por el lateral de la U, a quien quieren retener, teniendo en cuenta de que hay propuestas del extranjero.

“Lo importante para la U es tratar de asegurar a Marcelo Morales, que termina contrato a final de año. Me dicen, me cuentan e incluso me comentan, que Universidad de Chile esta semana comenzará conversaciones con su renovación”

“Esta el caso de Leandro Fernández, pero entienden que tienen más tiempo, en cambio con Morales está la situación de sondeos desde Bélgica y Portugal, por lo que es un activo que quieren asegurar”

“Lo veo con tranquilidad, intento disfrutar el momento, sabemos que venimos de años complicados, pero esperamos seguir por esta senda”, comentó Morales luego del triunfo ante Cobreloa, donde fue la figura del partido.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile intentará seguir firme en la cima del Campeonato Nacional 2024 este fin de semana. El día domingo 7 de abril a las 20:00 horas el Bulla visita a Unión Española en el estadio Santa Laura.

