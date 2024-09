Los jugadores azules aseguran que no es el mejor momento para parar el torneo, pero que es algo que deben aceptar.

U de Chile lanza crítica por el receso de Fiestas Patrias: "Esperamos que no nos afecte"

Universidad de Chile tendrá días libre con el receso del Campeonato Nacional por las Fiestas Patrias, donde habrá un freno en la importante racha que llevaba adelante el equipo de Gustavo Álvarez.

Si bien los azules tendrán libre desde el martes 17 y regresarán a los entrenamientos el viernes 20 de septiembre, hubo una fuerte crítica por parar la competencia.

Fue el capitán de la U, Marcelo Díaz, quien hizo público el enojo del camarín bullanguero por esta medida, que los puede llegar a afectar en la lucha por el título.

Por lo mismo, expresó lo que siente el camarín, más allá de que sólo les queda aceptar las instrucciones del torneo, donde hay un fin de semana sin fútbol por las Fiestas Patrias.

La U tendrá libre desde el martes 17 al viernes 20 de septiembre. Foto: Felipe Zanca/Photosport

La U no quiere parar en el torneo

Fue tras el encuentro ante Palestino que Marcelo Díaz sacó la voz como capitán de Universidad de Chile, por el receso que tendrá el torneo el fin de semana por Fiestas Patrias.

“Es una lástima que se pare el fútbol por las fiestas, pero, obviamente, la contingencia lo requiere. A mí, en lo personal, no me gusta para prefiero seguir jugando, pero entendemos que hay que hacerlo, esperemos que no nos afecte y a la vuelta de los días libres nos prepararemos para un duro rival”, comentó Díaz.

No fue el único que habló sobre el tema, porque el portero Gabriel Castellón también se refirió al receso, aunque, tratando de encontrar el lado positivo, lo tomó de mejor forma.

“La verdad no sé si afecta porque llevamos, no sé, si me corroboran un mes sin parar, sin descanso, entonces creo que esto igual nos va a ayudar para poder tomar energía, descansar, recuperar para que después en estos 6 partidos que vienen estar al 100 y poder recuperar a lo mejor a algunos compañeros que están con alguna molestia por la seguidilla de partidos, pero la verdad que nosotros siempre nos preparamos al 100”, explicó.

