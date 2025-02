Gustavo Álvarez sabe que la U de Chile tiene mucha preocupación por el estado de Maxi Guerrero. El “7” del Romántico Viajero padece un problema físico desde hace algunos días. Y ha experimentado algunas señales positivas, pero su regreso todavía es una incógnita.

Así lo explicó el entrenador argentino en la rueda de prensa. “Maxi está con un tema desde el partido en Coquimbo. Tiene un edema óseo en el tobillo”, aseguró Álvarez. Es decir, la misma lesión que tuvo en vilo a Charles Aránguiz durante la pretemporada de 2025.

“Está mejor y en tratamiento, pero todavía no tenemos certeza de la fecha de retorno”, reconoció el ex DT de Huachipato, quien apostó por Guerrero como un bastión durante la positiva campaña que el Bulla tuvo en 2024. Sí es un hecho que el extremo no estará en el duelo ante Unión La Calera.

Maxi Guerrero no se ha estrenado por los puntos en la U esta temporada. (Andres Pina/Photosport).

Así como tampoco dirá presente Julián Alfaro, el primer refuerzo que confirmó el Bulla para la campaña 2025. El veloz atacante, quien llegó desde Magallanes, padece un inconveniente que tiene más certezas en torno a las fechas. Al menos eso dijo Gustavo Álvarez.

Álvarez deja la incógnita con Guerrero y anticipa el retorno de Alfaro en U de Chile

Así como Gustavo Álvarez dejó la incertidumbre en torno a Maxi Guerrero y la fecha para volver a tenerlo disponible en la U de Chile, hizo lo contrario en el caso de Julián Alfaro. El jugador de 26 años se formó en las inferiores azules, pero tuvo una larga estadía en la Academia.

Y todavía tiene varios días más de rehabilitación. “Lo de Julián es un tema muscular en el isquiotibial en el partido contra Santiago Morning. Calculo que eso deben ser dos o tres semanas más”, aseguró el estratego trasandino, que deberá seguir esperando por esta variante ofensiva que el club fichó para este año.

Julián Alfaro ante el Chago Morning. (Javier Torres/Photosport).

Esto significa que Alfaro se perderá al menos dos partidos más: frente a los Cementeros y la visita a El Salvador para jugar ante Cobresal. También es factible que no pueda estar ante Unión Española el 10 de marzo. Luego de eso, el 15 ante Audax Italiano, podría ser su reaparición.

