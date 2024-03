Pese a que Universidad de Chile aún debe enfrentar a Deportes Copiapó este lunes y que Colo Colo debe visitar a Sportivo Trininidense a mitad de semana, azules y albos ya respiran el Superclásico del domingo, con el Chuncho como visita en el estadio Monumental.

El mismo Colo Colo inició la semana en redes sociales en modo termo con palo indirecto para el archirrival. Por su parte, el periodista azul, Tito Awad, salió al cruce de las declaraciones de Maximiliano Falcón.

El defensa de Colo Colo manifestó que “nosotros vamos a salir del primer minuto a arrancarles la cabeza a ellos, a presionarlos, a tratar de apabullarlos, que no jueguen, que se sientan incómodos, que se sientan que están en nuestra casa, que el Monumental es de nosotros”. La respuesta del icónico hincha de la U no se hizo esperar.

Tal como detalla el sitio BolaVip Chile, Tito Awad manifestó que “evidentemente no me gusta eso de ‘cortar cabezas’, suena violento, pero en fútbol se entiende… ¿Pero quién eres, Falcón? Un jugador que aparece con la peluca es lo que te distingue, no el fútbol. Nosotros te vamos a ir a incomodar el partido como dijiste tú”.

Peluca sin peluca

“Le guste o no a Falcón, nosotros le vamos a ir a cortar la cabeza a ellos. ¿Qué hay que hacer con Falcón? Primero desconocerlo. Segundo, saber que es famoso sólo por la peluca y en tercer lugar, le vamos a cortar el pelo”, agregó Awad.

Por último, y dejando la rivalidad de lado, don Tito reconoció que “pese a todo, me gustan los jugadores con el temperamento de Maximiliano Falcón”.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 10 de marzo, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El duelo es válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.