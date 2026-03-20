Claudio Borghi siempre es voz autorizada para hablar de fútbol chileno. Esta vez, el ahora retornado panelista de TNT Sports dialogó con RedGol sobre el fichaje de Fernando Gago como nuevo entrenador de U de Chile.

“Creo que estaban buscando un buen nombre y Gago creo que lo es. Y bueno, tenían que de alguna forma superar este momento que estaban viviendo. Gago ha dirigido poco, pero en buenos clubes”, dijo el carismático comentarista y DT.

El Bichi fue claro en que pese a los pergaminos del argentino, hay que esperar. “Soy hincha de Racing y lo vi bastante. Entiendo que él intenta jugar bien al fútbol y eso es una aliciente, pero hay que ver qué pasa en cancha”, lanzó.

Borghi le tiene fe a Fernando Gago y Coloccini en la U

Fernando Gago arriba con Fabricio Coloccini como ayudante técnico a U de Chile. Para Claudio Borghi, el currículum de ambos debe ser una motivación extra para los jugadores de la U.

“No sé cuánto gana, pero al menos te dice, ‘Mira, traigo alguien que tiene experiencia en clubes grandes’. Gago sabe a qué viene, los dos, porque está Coloccini y ambos tienen vasta carrera como jugadores”, analizó junto a RedGol.

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Fue ahí que el Bichi ejemplificó la contratación diciendo que “yo me imagino jugador de la U, hoy busco en Wikipedia a ver qué hicieron estos huevones y es bueno”.

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“Al menos al menos te hablan desde la la experiencia de jugadores y eso marca mucho. En los últimos años la U no ha sido campeón y, ¿cuánto entrenadores ha tenido, no?”, aseguró.

La exigencia del peso en los jugadores

Conocida es la mano dura de Fernando Gago con el sobrepeso en jugadores, lo cual ya ha sido tema en casos como Marcelo Morales en U de Chile. Claudio Borghi dio su experiencia sobre ese problema.

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“En algunos casos va a pedir seguramente más musculación. En otros casos va a pedir bajada de peso, pero en algunos jugadores con eso inmediatamente bajan su rendimiento. La bajada de peso tiene que ser regulada, no dejar de comer”, explicó.

Por eso, el Bichi adviritó a Gago que “mucha gente dice ‘dejar de comer y bajar de peso’, sí, pero un jugador de fútbol tiene que cambiar grasa por músculo. Entonces no es solamente dejar de comer”, cerró.