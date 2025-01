En el partido en que la U. de Chile cayó 2-1 ante River Plate, la polémica corrió por parte de la hinchada azul y un show de fuegos artificiales. Es más, en el segundo tiempo hasta debieron parar el partido unos minutos por el hecho.

Por eso, las autoridades hablaron y fue el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien golpeó la mesa por lo ocurrido en el Estadio Ester Roa. En diálogo con Radio Bio Bio, el edil manifestó su total molestia por el accionar de los fanáticos bullangueros.

“No estamos conformes. No es la situación que esperábamos, por lo que pasó en el banderazo y en el minuto 30 del segundo tiempo con los fuegos artificiales”, avisó, dejando en el aire un futuro duelo de esa convocatoria en la ciudad.

Mensaje para la U y también para Colo Colo

A la hora de analizar los hechos y qué falló en términos de seguridad, el alcalde Muñoz enfatizó que “hicimos una revisión del Estadio, incluso con nuestros locatarios a quienes revisamos bien”.

Los hechos de la polémica en Collao /Photosport

“Entonces acá hubo una falla en los guardias que se contrató por una empresa y que tenían que revisar el ingreso y también estar atentos durante el partido para que esto no sucediera”, criticó.

Publicidad

Publicidad

En relación a la consulta directa de si en un futuro se aceptará a U. de Chile en el Ester Roa Rebolledo, el alcalde de la ciudad de Concepción respondió lamentando lo ocurrido este viernes, en el duelo contra River.

ver también Periodista argentino le toca la oreja a Colo Colo al asegurar que “la U es el más popular de Chile”

“Con lo que pasó ayer, obviamente uno tiene dudas. La decisión de no autorizar el partido de Colo Colo y la U en la Supercopa fue una buena decisión. Uno queda en duda de autorizar estas cosas porque uno quiere el futbol, pero no estas incivilidades”, cerró, avisando que probablemente no volverán a recibir a los equipos grandes.