El tema del estadio propio siempre pena a Universidad de Chile, que tiene el gran comodato del Centro Deportivo Azul en la comuna de La Cisterna, al lado del reducto comunal donde es local Palestino.

Por lo mismo, siempre se ha hablado de la idea de que ambos clubes puedan lograr un gran proyecto deportivo, teniendo en cuenta que son vecinos en la parte sur de Santiago, con la mira en el estadio La Cisterna.

Una ilusión que sólo ha quedado en idea, por lo mismo el presidente del club árabe, Jorge Uauy, conversó con radio ADN sobre esta propuesta, donde tiene una reacción de su club.

En ese sentido, asegura que es completamente imposible llegar a ese acuerdo, teniendo en cuenta la prioridad de cada club y su organización, por lo que lo ve muy alejado de la realidad.

Palestino y U de Chile con vecinos en La Cisterna, por eso surge la idea. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Palestino y U de Chile pueden compartir el estadio La Cisterna?

Fue en el programa “Los Tenores” donde Jorge Uauy cerró la puerta a la idea de un estadio en conjunto con Universidad de Chile, pensando en una remodelación del reducto en La Cisterna.

“Sí, al principio esa sociedad jamás creo que se pudo dar y gracias a Dios no se dio. Hoy, como están las cosas, Universidad de Chile tiene mucha infraestructura para poder hacer sus divisiones inferiores, para sus prácticas. Palestino la infraestructura que tiene es muy menor. Tenemos el estadio principal, tenemos una cancha de pasto y una sintética para todas las divisiones, por lo tanto, tenemos que tener una administración 100% todos los días de las instalaciones“, comentó Uauy.

Por lo mismo, el directivo asegura que “es impensado compartir con otro club y con uno tan grande que tiene otras prioridades y cosas en la cabeza, dejemos todo como está, Palestino es feliz en La Cisterna y privilegia estar en ese estadio por sobre cualquier otro”.

U de Chile tiene un comodato en el CDA en La Cisterna, que queda al lado del reducto comunal. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En ese sentido, asegura que no tiene mala relación con la directiva de Azul Azul, pero cree que los proyectos no van por el mismo camino, por lo que no es bueno juntarlos.

“La relación es muy buena, no tine nada que ver lo que contesté. La relación es buena con todos los presidentes, particularmente con la U. No tiene que ver con las relaciones son las necesidades de cada uno que son completamente diferentes a las de Palestino“, cerró.