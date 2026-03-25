Una de las piedras en el zapato que tiene actualmente Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos en Universidad de Chile tiene nombre y apellido: Michael Clark Duncan.

El aún presidente de la regencia laica enfrenta un proceso judicial a raíz de una sanción impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que le prohibe ejercer cargos ejecutivos en sociedades anónimas, pelea que da en la Corte Suprema.

En medio de esta situación aparece Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y candidato a Rector, que en diálogo con La Tercera prometió que si era electo en las votaciones del próximo 12 de mayo, ejercerá acciones para sacar a Clark de Azul Azul.

ver también La razón de la salida de Michael Clark de U de Chile: “En marzo se vienen formalizaciones”

Candidato a Rector en U de Chile promete sacar a Clark

“La relación entre la Universidad y Azul a Azul, que es una relación contractual, está pasando por un muy mal momento. Y esa situación no es culpa de la Universidad, es culpa del señor Michael Clark“, afirmó el abogado de 67 años.

Junto con acusar a la Casa de Bello de “tener mucha paciencia” con el ejecutivo, Ruiz-Tagle aseguró que “si salgo elegido rector, comenzará inmediatamente una acción jurídica para hacer efectiva la responsabilidad del señor Clark“.

“Todos los contratos, según dispone el Código Civil, deben celebrarse, cumplirse y ejecutarse de buena fe. Y este señor, según lo que prueba la sanción de la Comisión del Mercado Financiero, no ha actuado en sus negocios de buena fe“, finalizó el legista.

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Ahora, al preguntarle si la U de Chile podría perder sus símbolos y el nombre, Ruiz-Tagle recalca que “una cosa es el contrato de licencia que existe entre Azul Azul y la Universidad. Pero el tema no es Azul Azul, el tema es el señor Clark. Es una persona que tiene que explicar de dónde sacó los dineros con los que adquirió el poder accionario que tiene”.

Michael Clark se mantiene como presidente de Azul Azul por lo menos hasta abril (Photosport)

En síntesis

Michael Clark tiene una sanción de la CMF que le impide ejercer cargos en sociedades anónimas.

tiene una sanción de la CMF que le impide ejercer cargos en sociedades anónimas. Pablo Ruiz-Tagle promete acciones legales para sacar a Clark de Azul Azul si es electo rector de la Casa de Bello.

promete acciones legales para sacar a Clark de si es electo rector de la Casa de Bello. El decano de la Facultad de Derecho cuestiona la “buena fe” de Clark y el origen de los fondos para comprar acciones.

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¿Cuándo juegan los azules?

Por la tercera jornada del Grupo D en Copa de la Liga, Universidad de Chile visitará al Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, este martes 31 de marzo desde las 18:00 horas.