Universidad de Chile vive un inesperado problema interno, por la relación de funcionarios del club con un acusado por narcotráfico. Por esto, exigen que hable Michael Clark.

Un reportaje de Teletrece reveló que que Marcelo Morales y Lucas Assadi conversaban con Víctor Poblete, más conocido como Vitoko, quien está privado de libertad mientras es investigado por asociación para el narcotráfico y tráfico de drogas. Eso no es todo.

La exigencia a Clark

Vitoko es apuntado como uno de los líderes de Los de Abajo. Incluso, era uno de los autorizados a ingresar bombos y lienzos de la barra al estadio. Lo más grave, es que hay imágenes de una reunión de Poblete con Aldo Marín, accionista de Azul Azul.

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En la presentación de Fernando Gago, el presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, no estuvo presente. Manuel Mayo y el nuevo entrenador fueron los que debieron enfrentar los micrófonos y enfrentar a la opinión pública, algo que no agradó a Danilo Díaz.

“Aquí hay un problema institucional. ¿Qué tiene que estar haciendo Manuel Mayo para dar una respuesta? Aquí el que tiene que estar hablando es el presidente del club, ese es el tema de fondo“, preguntó el periodista en Radio ADN.

Clark otra vez es criticado en U. de Chile. Imagen: Photosport

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Para Díaz, Clark tiene que estar más presente en Universidad de Chile, sobre todo en este tipo de situaciones. Además, el periodista aseguró que debería ser el presidente quien debería presentar al nuevo entrenador, algo que no sucedió para la bienvenida de Fernando Gago.

“Por eso el cuerpo técnico anterior, Meneghini y Manuel Mayo, terminaron solos y ahora están solos. ¿Hoy día quién tendría que estar presentando al nuevo DT? Es el presidente del club, el director deportivo a un lado y el entrenador al otro lado, y se responde lo que corresponde”, cerró Danilo Díaz.