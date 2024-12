Universidad de Chile quiere apurar la máquina en el mercado de fichajes, donde lo que buscan con más urgencia es el nuevo goleador para el equipo de técnico Gustavo Álvarez.

Pese a que partieron con nombres como el de Eduardo Vargas y Felipe Mora, han encendido nuevos planes para potenciar el equipo, de manera de poder tener un nuevo delantero.

Quien lidera las nuevas alternativas es Octavio Rivero, el delantero de Barcelona de Ecuador, donde si bien han tenido complicaciones en las negociaciones, los azules se niegan a bajar los brazos.

“Lo que hemos sabido en las últimas horas es que la U sigue negociando con Octavio Rivero, es el delantero que quiere para la Copa Libertadores. Hubo complicación porque la U le ofrecía menor sueldo del que recibe el uruguayo en Ecuador”, comentaron en ESPN.

Octavio Rivero tiene pasado en Colo Colo.

Complicadas negociaciones por Octavio Rivero

El panorama con el uruguayo Octavio Rivero tiene algunas complicaciones, porque tiene contrato vigente con el cuadro ecuatoriano, donde hay que sentarse por un proyecto.

“Se frenaron ahí las tratativas, pero se retomaron las conversaciones para ver las pretensiones del jugador y ver cómo sacarlo de Barcelona. A mí lo que me dicen es que no hay cláusula de recisión, aunque se habló de un millón de dólares, a mí me comentan que no es así”, destacan en el medio citado.

Si bien en forma paralela la U también negocia con Deportes Antofagasta por Rodrigo Contreras, esperan poder cerrar cuanto antes el tema con el uruguayo ex Colo Colo.

“Ahí es donde está más complicado el tema, no se quieren desprender del jugador y habrá que destrabar el tema de Rivero con su agencia de representación. Pero Rivero está primero en la lista, sobre el Tucu Contreras”, finalizó.