Preocupación ha generado el grave accidente que sufrió Cristóbal Campos en la ruta 78. El portero de San Antonio Unido volcó su vehículo a la altura de Talagante y producto de su rescate, tuvo que enfrentar varias operaciones en su pie derecho.

El tema de la posible amputación se hizo latente, pero el esfuerzo del personal médico finalmente permitió reimplantar su extremidad y ahora se espera su recuperación.

Ante esta complicado escenario, Waldo Ponce lamentó lo ocurrido con el ex portero del Romántico Viajero. Pero a su vez, de inmediato descartó posibles rumores entorno al futbolista formado en Universidad de Chile. “No es un tipo agrandado”, defendió de entrada el ex mundialista en Radio Futuro.

Luego apuntó a una experiencia cercana que lo impresionó sobre la actitud del jugador. “Un día fueron los hijos de un amigo mío y los hizo pasar al CDA. Él estaba en la U y fue el que mejor los trató. Los hizo pasar al camarín y les mostró donde se sentaba él y Assadi. Un siete como persona. Así que cuenten conmigo para lo que sea”, recalcó el defensor.

La humildad de Cristóbal Campos

Ante ello, el Presidente Guillermo Lee también abordó el tema y explicó el rol que cumplía Campos al interior de San Antonio Unido. Incluso siendo ejemplo para los jugadores de proyección del club.

“Me molesta cuando dicen que es una persona agrandada. Yo lo veo en el día a día. Él pasa a buscar a cuatro juveniles a las pensiones y nunca ha aceptado que le paguen un peso de bencina. Los invita a comer. Ha regalado como 60 camisetas en actos de beneficencia. Es la persona más solidaria que conozco”, sentenció.