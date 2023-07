Universidad de Chile no ha realizado movimientos en el mercado de pases, pensando en reforzar el plantel para que pelee el título. Pero, por otro lado, en el tema de renovaciones tampoco hay avances.

Así lo deja en claro Nery Domínguez, quien termina el vínculo al final de la temporada, pero que todavía no tiene claridad si se va mantener en el club para el otro año.

Dudas

Fue el propio ex Racing quien comentó su situación, pese a que de inmediato quiso dejar en claro que no está pensando en el contrato.

“Principalmente estoy enfocado en lo que es el torneo, en el partido del sábado y en tratar de llegar bien para recuperarme y aportar lo mío, sin desenfocar la situación”, comentó Domínguez.

Por lo mismo, asegura que está feliz con su familia en el país y que espera que pronto se pueda conversar la situación.

“La verdad ya lo he declarado, estoy cómodo en el club, contento en el país, pero todavía no se han iniciado conversaciones. Imagino que los dirigentes con mi representante iniciar charlas y eso no me corresponde a mí”, enfatizó.

En esa línea, deja un mensaje sobre la mesa por lo que ha vivido en el club y lo que quiere para su futuro.

“Me siento importante con el plantel, no diré cómo me veo, porque todavía no hay negociación ni charla, pero lo que me corresponde es enfocarme en lo que viene”, finalizó.