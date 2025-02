Rodrigo Contreras no da más de felicidad por haber llegado a Universidad de Chile. Así lo ha expresado en varias ocasiones e incluso, se animó a comparar a la hinchada azul con la de un gigante de Argentina.

El Tucu hizo varias campañas buenas en el fútbol chileno, primero en Deportes Antofagasta y luego en Everton, para poder llamar la atención de un club grande. Finalmente en este 2025 se le dio la opción de llegar al Romántico Viajero, donde incluso jugará la Copa Libertadores.

La similitud de la hinchada de la U con la de un grande argentino

Rodrigo Contreras hizo su debut oficial en Universidad de Chile ante Magallanes, en un partido que perdieron por la mínima en la Copa Chile. A pesar de eso, al Tucu nadie le quita la sonrisa de estar jugando en los Azules.

“En 2018 dije que me gustaría jugar en la U. Me gustó. La cancha estaba llena. La gente cantó todo el partido y eso me recordó a Argentina, por la pasión que tiene la gente de la U. Quedé encantado”, explicó el atacante a Pelota Parada de TNT Sports.

Contreras está tan maravillado con los hinchas de Universidad de Chile, que incluso se animó a comparar a la barra de los Azules con la de un grande de Argentina, donde él se formó.

“La hinchada de San Lorenzo tiene mucha similitud con la de la U. La gente de San Lorenzo es muy pasional, tanto en las buenas como en las malas. Cuando jugué con la U en Antofagasta me recordó a San Lorenzo”, señaló el delantero de 29 años.

Universidad de Chile enfrentará en su próximo encuentro a Santiago Morning como visita, el lunes 10 de febrero a las 19:00 horas. “Actualmente estoy donde quiero estar“, cerró un contento Rodrigo Contreras.