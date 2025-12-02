Michael Clark reaparece tras escándalo y habla del nuevo DT de la U: “La gerencia deportiva…”

Universidad de Chile vive una situación incómoda, porque el presidente de Azul Azul, Michael Clark, está siendo investigado por la Comisión del Mercado Financiero por sus negocios, lo que repercute en el cuadro laico.

El empresario sufrió una dura sanción por parte de la CMF y le pidieron que abandone su cargo en el directorio de la U para resolver sus problemas, lo que no quiso hacer.

Tras varias semanas escondido, Clark apareció en el estadio Santa Laura, donde habló de la decisión del entrenador Gustavo Álvarez de abandonar el club.

Michael Clark y el nuevo DT de la U

Michael Clark respondió las preguntas deportivas de la prensa en Santa Laura, donde abordó la salida de Álvarez.

“La verdad no me sorprendió, sabíamos que iba a hablar ayer, tenemos buena relación y nos había informado lo que iba a hacer. No es algo nuevo. No fue sorpresivo”, dijo el empresario.

La U busca el reemplazante de Gustavo Álvarez. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego, el cuestionado dirigente se refirió al nuevo DT de la U, donde ya suena fuerte el argentino Nicolás Diez.

“No hemos visto entrenador, somos respetuosos. Acabaremos el año y ya veremos cómo será el año que viene. Por respeto no hablaremos con nadie. Eso sí, la gerencia deportiva está viendo entrenadores y jugadores“, acotó.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

