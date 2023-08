La particular anécdota de Mauricio Pinilla en la U: "Si no haces un gol te vas cagando a la juvenil"

Formado en Universidad de Chile, Mauricio Pinilla debutó con el primer equipo en 2002. Con apenas 18 años fue ascendido por sus atributos físicos y gran capacidad goleadora. Una habilidad que marcó su carrera junto con las continuas polémicas fuera de la cancha. Ya retirado, el ex seleccionado nacional sigue recordando divertidos y extravagantes momentos de su trayectoria.

En el programa MediaPunta, transmitido por Youtube y Twitch, el histórico delantero recordó una particular anécdota marcada por su irresponsabilidad y un sorprendente ultimátum en sus primeros años con la camiseta azul.

“Viajábamos el sábado en la mañana para Concepción y la cosa estaba mal en la U. Nos íbamos en bus y salía a las 8:00. Yo llegué a las 8:30. Era pendejo y había salido el día anterior un ratito”, comenzó contando Pinigol entre risas.

“Tenía el Nokia con la víbora y no me sonó la alarma. Después me di cuenta que no la había puesto y desperté con 600 llamadas perdidas. Desperté a las 8 y no sé cómo me vestí y volé al Caracol Azul. Llegué, me subí al bus y todos los hueones empezaron con los aplausos y Víctor Hugo Castañeda me dijo anda a acostarte. Salón Cama, me echo para atrás y pasaron a comer a Talca y ni me despertaron”, siguió agregando.

“Llegamos a Concepción y Víctor Hugo me dice ‘mira cabro culeado, si no haces una pepa no juegas más y te vas cagando a la juvenil’. Doblete, ganamos 3 a 1”, terminó contando el ahora panelista de Radio Agricultura y ESPN Chile.

¿Cuándo debutó Mauricio Pinilla?

Mauricio Pinilla se formó en la cantera de Universidad de Chile y debutó con el primer equipo en 2002, a la corta edad de 18 años. Esa misma temporada convirtió 10 goles en 25 partidos.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile?

Universidad de Chile vuelve a la cancha la próxima semana, en el regreso del Campeonato Nacional. Esto será el día viernes 25 de agosto, cuando desde las 18:00 horas enfrenten a Unión La Calera.