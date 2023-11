Mauricio Pellegrino no piensa moverse de la U: "He descubierto un club fantástico"

Mauricio Pellegrino está en la mira de los hinchas de Universidad de Chile. El técnico no ha logrado levantar el rumbo del plantel y, tras la derrota ante Everton previo al Clásico Universitario con la UC, algunos piden su salida.

Si bien se ha especulado con su adiós en caso de caer ante los Cruzados, el DT no piensa en salir. Así por lo menos lo dejó claro en conferencia de prensa, donde señaló que “nuestro principal objetivo era mejorar lo de los últimos años, a todos los niveles”.

“En algunos hemos mejorado, aunque en resultado estamos en deuda. El trabajo del DT no siempre se condice con la capacidad que tiene o lo que es. Es algo normal que se nos valore por lo que obtenemos, pero siempre hemos tratado de dar el límite, hemos respetado a nivel profesional el plantel, hemos tenido altibajos, por eso es prioritario este partido para terminar con un mejor sabor de boca esta parte”, añadió.

Mauricio Pellegrino descarta renunciar a la U

Mauricio Pellegrino no se quedó ahí y, al ser consultado sobre su continuidad en 2024, fue claro. “No he hablado de ese tema con la dirigencia. No he hablado con Manu y el presidente de eso. Yo creo en los procesos, en las cosas que se hacen bien, en lo que uno puede dejar si es que no continua”.

“Para mí es es muy importante. Los entrenadores tenemos que ver en la formación, dinámicas y disciplinas, y pase lo que pase el próximo año, no tengo duda que hay un buen grupo que puede ser cimiento para los próximos años”, complementó.

En esa misma línea, el técnico recalcó que “estoy contento donde estoy, he descubierto un club fantástico con una afición increíble. Vine en un momento difícil, tengo un grupo muy trabajador. Siempre he expresado la capacidad de esta institución para construir algo bueno. Si estoy el próximo años sería bueno, porque hay continuidad, pero si me voy creo que el club tiene con qué seguir”.

Mauricio Pellegrino no escondió su deseo de callar las críticas con una copa internacional. “Sería muy bueno para la institución y los jugadores, y para romper el espiral de las últimas temporada. Que la U pueda volver a competir sería genial para cambiar las dinámicas y procesos de los últimos años. Y como institución nos obligaría a armar un equipo más potente, por todo lo que conlleva competir afuera”.

Finalmente y al ser consultado sobre su posible salida, el DT no se guardó nada. “La vida de los entrenadores siempre es el día a día, hay que pensar así y no más allá. Es parte de nuestro karma que siempre nos pregunten por nuestro futuro. Se ha normalizado”.

“¿A qué trabajador le gustaría perder su trabajo? A nosotros se nos pregunta eso con mucha naturalidad. Yo me resisto, porque nadie quiere perder su trabajo. Pero hay que vivirlo, que se comente eso constantemente. Es parte de”, sentenció.

Mauricio Pellegrino tendrá que ganar en el Clásico Universitario para frenar en algo las críticas en su contra. La U sigue en carrera por las copas internacionales, lo que puede darle una alegría al DT tras una dura temporada.

¿Cuáles son los números de Mauricio Pellegrino en la U?

Mauricio Pellegrino ha disputado un total de 28 partidos oficiales con Universidad de Chile. En ellos acumula 10 triunfos, siete empates y 11 derrotas.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile volverá a la acción este sábado 11 de noviembre en el Clásico Universitario. Desde las 15:00 horas el Bulla visita a Universidad Católica en el estadio Santa Laura.

