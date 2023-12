Mauricio Pellegrino quedó cabizbajo tras la derrota de Universidad de Chile en la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023. Cobresal venció 4-3 a los azules en el Estadio El Cobre de El Salvador, y esto lo lleva a lanzar una profunda reflexión.

El Romántico Viajero quedó sin opciones de alcanzar el séptimo puesto de la tabla de posiciones en la última jornada del torneo, que se jugará el próximo fin de semana, y aunque todavía hay una luz de esperanza para ir igual a la Copa Sudamericana 2024 lo cierto es que esta no depende de ellos.

Bajo ese contexto es que el entrenador argentino de 54 años llegó a la conferencia de prensa post caída de sus dirigidos, y al ser consultado por el tema mental de estos explicó lo sucedido.

“Siempre hay responsabilidad compartida, yo lamento no poder darles esa mentalidad que se necesita en este tipo de encuentros, esa firmeza que se necesita cuando uno no se puede poner en ventaja”, disparó de entrada.

Tras eso, Pellegrino reconoce que “creo que tengo responsabilidad en ese aspecto, y es una pena porque creo que hasta ahí los chicos habían estado bien, el plan del partido estaba bien”.

Y complementa que Cobresal “es un equipo que tiene muchísima pegada, con poco lo transforman en peligro, han acertado en pleno en lo poco que han generado”.

“La U está mejor, pero no lo suficiente”

Sobre si ha sentido presión desde la directiva del club para lograr el objetivo de clasificar al segundo torneo más importante del continente a nivel de clubes, Pellegrino habla fuerte y claro.

“Nunca he sentido ninguna presión, más que la que es estar en esta institución, que conlleva mucha responsabilidad“, lanzó para comenzar.

Así, hace énfasis en que “del club no he sentido ninguna presión, al contrario, me han dado la posibilidad de estar acá, creo que a una cosa uno no tiene que darle una lectura a la mitad de la película, porque en el fútbol pasan muchas cosas, como ha pasado hoy que dos detalles han cambiado la ecuación del partido”.

“En el año siempre pasan muchas cosas, hemos tenido altibajos, problemas, yo creo que la U está mejorando con respecto al año anterior, pero no lo suficiente para poder quedarnos satisfechos, ese es el sentir que queda hoy”, concluyó.

Sobre lo deportivo, Pellegrino apunta que “fue un buen partido de fútbol para el público. Tuvo muchos goles, mucho ida y vuelta, un equipo que está animando el torneo y bueno con la dificultad que conlleva llegar acá”.

“Hemos empatado el partido y nos hemos puesto en ventaja, creo que hemos estado en el partido hasta el final”, agrega.

“(Cobresal) Es un equipo con un nivel de efectividad altísimo, con el nivel de situaciones que crean, y por algo es un equipo que está allá arriba. Yo creo que debimos haber tenido un poco más de firmeza en algunos momentos, y creo que es el detalle que nos ha faltado para poder aspirar a algo más”, cerró.

¿Cuándo juega la U?

El sábado 9 de diciembre Universidad de Chile jugará la fecha 30 del Campeonato Nacional 2023. Para cerrar la temporada, los azules recibirán a Ñublense en el Estadio Santa Laura desde las 20:30 horas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mauricio Pellegrino en la U?

El director técnico argentino de 52 años arribó a Universidad de Chile en enero de 2023, y firmó un contrato que lo vincula a los azules hasta diciembre.

