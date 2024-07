Universidad de Chile no comenzó de la mejor manera la segunda parte del Campeonato Nacional, donde luego de un empate y una derrota perdió el primer puesto de la tabla de posiciones.

El técnico Gustavo Álvarez ha dado a entender que el equipo ha bajado su rendimiento, pero algunos apelan a los cambios obligados que ha tenido en su formación, como la ausencia de Fabián Hormazábal con el reemplazo de Juan Pablo Gómez.

El lateral ha sido criticado por su rendimiento en el actual equipo de la U, donde no ha podido demostrar sus condiciones que lo llevaron a pegar el salto al equipo bullanguero.

Pese a todo, Manuel De Tezanos, en TNT Sports, hizo una gran defensa del jugador, al menos por lo mostrado en la caída ante Audax Italiano, donde apela que no fue clave en la derrota.

Juan Pablo Gómez es apuntado por la crítica en U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gómez no fue el culpable en la U

Fue luego de que Marcelo Vega, como es una costumbre, puso notas a los jugadores de Universidad de Chile luego de partido ante Audax Italiano, que fue 1-0 para los locales.

En ese momento le puso un “3,5” al lateral derecho, lo que lo llenaba de críticas por lo mostrado con la camiseta de la U, por lo que fue defendido por Manuel De “Tezanos de forma inmediata: “¿Gómez? Pero si no le llegaron a la U“.

“Jugó mucho rato central ayer. No cometió ningún error y no te meterá un gol de 50 metros. No entiendo porque es de los peores del partido. A la U le llegaron muy poco”, explicó.

Pese a esto, se sabe que el jugado vive sus últimos meses en Universidad de Chile, además que este fin de semana puede ser reemplazado ante el regreso de Hormazábal a la titularidad.

