Uno que ha sido duramente criticado en el presente de Universidad de Chile es Lucas Assadi. El volante ha tenido la difícil tarea de ser el 10 del equipo y no ha logrado convencer del todo a su entrenador Mauricio Pellegrino.

En la rueda de prensa del CDA, Lucas Assadi se descargó sobre las críticas que lo rodean en Universidad de Chile, las que asume como normales siendo parte del plantel titular.

“Mi año hasta el momento va de menos a más. Jugué muy poco al principio y me di cuenta que tenía que trabajar y esforzarme más para empezar a tener minutos y luchar la titularidad. Me he acomodado a lo que me pide el profe y creo que voy mejorando en base a eso: en las posiciones que me utiliza y tratar de ser un aporte al equipo”, comenzó.

Luego el oriundo de Puente Alto agregó que “ya no es tema si soy chico o grande, soy uno del plantel profesional. Las críticas van a estar cuando uno anda mal y este año no ha sido bueno en lo personal, pero me he ido adecuando a lo que me pide el profe y me estoy ganando un puesto. Tengo más confianza en lo que soy y de lo que soy capaz”.

Assadi fue enfático en remarcar que se toma los comentarios como un método de superación, y que fueron clave para luchar por el puesto de titular que su DT no veía tan claro.

“Las críticas siempre van a estar y tengo que tomarlas para motivarme y mejorar, si él (Pellegrino) veía eso de los juveniles era el momento de cambiarle la cara, de mostrarle que sí teníamos que jugar y estar presentes en la citación y el equipo titular”, manifestó el formado en las inferiores azules.

Lucas Assadi y las ofertas que lo tientan

Por último, el volante de 19 años admitió que tiene varias ofertas sobre la mesa, pero que le deja el trabajo de analizarlas a su representante, aunque se deja querer por el interés internacional.

“Obviamente uno siempre sueña con jugar afuera, en Europa y la Champions League, pero ahora estoy mentalizado en la U. Quiero consolidarme y todavía no lo estoy. Quiero seguir este camino, trabajando. Si hay algo más adelante lo ve el representante con el club. Yo estoy enfocado en el club”, dijo Assadi.

Assadi finalizó diciendo que: “las ofertas me las tomo con tranquilidad. Siempre es lindo escuchar que afuera están interesados en mí, pero trabajo para la U”.