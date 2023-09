Johnny Herrera respondió al entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, tras las durísimas declaraciones del técnico de la U post derrota azul frente a Deportes Copiapó. Los azules timbraron el octavo partido sin triunfos y el adiestrador se lanzó en picada contra el manejo de Azul Azul.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ídolo y ex arquero del Chuncho se mostró de acuerdo con las críticas de Pellegrino a la concesionaria, pero recriminó la idea y desempeño del deté como otro problema del que no debería justificarse.

“En lo institucional no hay nada que recriminarle a lo que dice Pellegrino, pero acá a lo que apunto, y a lo que vengo apuntando desde la fecha 5, es que no es la forma de jugar de la U”, dijo el otrora 25.

Herrera agregó que “Universidad de Chile es más plantel que el de Huachipato, que el de Cobresal, que el de Copiapó y que el de Magallanes”, apuntando a los líderes de la tabla y dos equipos que pelean por no descender y le ganaron a la U.

“Le encuentro toda la razón a lo que dice en la parte institucional, pero si nos vamos a lo futbolístico, ésta no es la forma de jugar de un equipo grande, esperando a Copiapó”, sentenció Johnny Herrera.

¿Qué dijo Mauricio Pellegrino sobre Universidad de Chile como equipo grande?

Tras la derrota ante Copiapó, el DT manifestó que “la U es un equipo grande, pero le falta mucho para que se comporte como tal. Por ejemplo en el plantel, en la mentalidad, la inversión; vender más que traer, no tenemos estadio, estamos jugando sin gente, hay muchas cosas que no se condicen con la expectativa. (…) Si se han ido tantos entrenadores y el club lleva más de tres años en una dinámica difícil, la culpa no es del entrenador”.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras la derrota ante Copiapó, y las dudas sobre la continuidad de Mauricio Pellegrino en la banca azul, Universidad de Chile recibe a Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre.