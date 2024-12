Johnny Herrera en el último tiempo está haciendo noticia por la gran cantidad de denuncias que ha recibido en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). En total son 120, todas por sus polémicas intervenciones en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El emblema de Universidad de Chile dio la cara en medio de esta situación, sobre todo considerando dos especiales puntos por lo cuales se le acusa: las aparentes burlas al humorista Bastián Paz y sus duelos personales con Daniel Arrieta en el programa.

En charla con LUN, Herrera asegura que “la gente critica, pero jamás en mi vida me burlaría de alguien así. Todo lo contrario, hasta el propio Bastián sabe que soy su admirador. Tengo no sé cuántas reproducciones de su rutina en el Festival de Viña”.

¿Por qué esta denuncia? Pues por una comparación que hizo Herrera al ver las imágenes del confuso altercado que protagonizaron algunos jugadores de Colo Colo el pasado mes de noviembre.

La defensa de Johnny Herrera

En ese sentido, el ex meta fue claro en decir que “me estaba riendo del meme o historia que salió cuando estaban con Carabineros. Aparece Vidal dando explicaciones y de fondo unos chistes de Bastián Paz”.

“Netamente me río del contexto de todo. Él sabe que lo idolatro, de hecho, es muy amigo del Nico Maturana. Y luego, cuando termina esa parte, dicen en el video que Leonardo Gil se cae sobre las botellas y hay penal para Colo Colo. Obviamente me iba a reír”, agregó.

Johnny Herrera aseguró que no cambiará su forma de ser por las denuncias. | Foto: Captura.

Sobre sus duelos personales con Daniel Arrieta, el emblema azul lanzó que “fue netamente a partir de la disputa que siempre tenemos. Siempre ha sido parte del show, no somos tan graves como canal. Antes teníamos una disputa, de broma, por la Vero Bianchi hasta que ella se casó”.

“Hasta en mi casa me retaron por lo mismo, pero estaba claro que era parte del show. Y luego la rivalidad siguió porque él defiende a Colo Colo y yo a la U. Por eso le tiro mala onda, pero es sólo eso. Es parte del programa, afuera nos llevamos súper bien”, añadió.

Para cerrar, el ahora comunicador advirtió que “tengo que seguir siendo el mismo de siempre. No podría cambiar porque un par de personas graves me tratan de acusar de algo que no es. A Arrieta lo voy a seguir molestando: él va a seguir cubriendo a Colo Colo y las tallas siempre van a estar. El programa es con harto doble sentido, pero sin pasarse de listo, no más. Si cambiara, ya no sería yo”.