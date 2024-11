Al ídolo de Universidad de Chile no le gustó mucho la estadística.

Johnny Herrera no se guarda nunca su opinión y no parece importarle si esta genera polémica o no. Esta vez se refirió a una estadística por los penales cobrados en favor de Colo Colo.

Luego de su retiro del fútbol en 2021, el ídolo de Universidad de Chile ha mantenido una carrera como comentarista deportivo en TNT Sports. Sus palabras nunca dejan indiferentes a nadie, sea para apoyarlo o criticarlo. Esta vez usó redes sociales para opinar.

La reacción de Johnny Herrera

El estadístico nacional Luis Reyes reveló que Colo Colo es el club que mejor diferencia tiene entre penales cobrados. En los últimos 10 años, los Albos han recibido 82 a su favor y han sufrido 42 en contra. Con una diferencia de +40, lideran por lejos en Chile en este punto.

Quienes siguen a Colo Colo es Universidad Católica con +27, Everton con +9 y U. de Chile en el cuarto puesto con +4. Este dato hizo estallar a Johnny Herrera, quien a través de una historia de Instagram subió una imagen de la estadística, la cual acompañó con la canción “Ch Ba Puta La Güea” de Los Pettinellis.

En la imagen, Herrera también puso muchos gif animados de ladrones, junto a otro emiji de risa. Johnny suele apuntar contra los Albos sin filtro y no hay que ser un experto para poder interpretar qué quiso decir con las animaciones que utilizó en su historia.

Imagen: Instagram.

Colo Colo fue campeón en la temporada 2024. En la definición del título con Universidad de Chile, hubo un polémico gol anulado a los Azules que desató la furia de Herrera, quien fue multicampeón con el Romántico Viajero. Desde esta situación, el exarquero ha sido muy crítico con las decisiones arbitrales relacionadas con los Albos.