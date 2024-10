Universidad de Chile sacó pasajes a la gran final de la Copa Chile luego de vencer en la agonía y por la cuenta mínima a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional. El Romántico Viajero ahora espera rival en la definición del torneo, donde su camino puede cruzarse nada menos que con su archirrival: Colo Colo.

Ambos equipos están animando una ajustada lucha por el título del Campeonato Nacional, pero si se dan los resultados, ambos pueden verse las caras para definir al campeón es más de una ocasión. Una idea que preocupa a algunos de los históricos, quienes en conversación con RedGol analizaron la victoria contra los Piratas.

Horacio Rivas valoró el esfuerzo de la U para no bajar los brazos hasta el final. “Era lo que había que hacer. Si bien se dominó gran parte del partido, con un equipo complicado que sabe jugar de esta manera, pero se sacó adelante un partido importante”.

En esa misma línea, remarcó que el hincha está viviendo una conexión especial con el equipo esta temporada. “Sigue ganando de la forma en que le gusta a la gente. Hay algo en el ambiente que la gente se siente identifica con el equipo y eso se percibe inmediatamente“.

Consultado sobre la figura de la noche, sorprendió al elegir a la gran sorpresa de Gustavo Álvarez ante Coquimbo Unido. “Me gustó mucho (Matías) Sepúlveda, jugando en una posición que no es la que domina en un carril donde se apega. Fue muy importante. Y hasta que jugó, si me quedo con uno, es con (José) Castro. Marcó, fue importante, incluso llegó al área rival y eso me gustó demasiado. Entre los dos sale la figura“.

Martín Tincho Galvez también se sumó al debate, señalando que “me parece que todos, no sólo yo, echamos mucho de menos a Guerrero y Morales. Si el equipo no tiene capacidad de desbordar o abrir la cancha, se hace monótono, todo por el medio. Si bien el Tucu Sepúlveda se mandó un golazo por derecha semanas atrás, una golondrina no hace verano y su juego es intrascendente y predecible“.

Además, festejó que el Bulla vuelva a una definición después de años luchando por evitar el descenso. “Primero celebrar que hace años que la U no está en una final. Le viene bien a la hinchada tener una experiencia como esta y a los jugadores también, una experiencia límite. Ganar o perder, no todos viven eso aunque hoy el campeonato se ha transformado en varias finales”.

Juan González no se quedó atrás. “Partido difícil con Coquimbo. Los equipos vienen a jugar su posibilidad de estar en una final, siempre es un equipo que defiende bastante bien y más con esta chance. La U no tuvo mucha claridad en la última parte”.

Y si había que apuntar a una figura, no dudó en elegir a Assadi, aunque lamentando su irregularidad. “Lucas, eso es lo que todos conocemos, que es desequilibrante, que ojalá fuese continuo. Aparece en momentos como hoy”.

¿Los históricos de la U quieren una final con Colo Colo en Copa Chile?

La U sacó pasajes a la final de la Copa Chile y ahora espera rival, donde hay varios equipos con opciones. Los que están más cerca son Magallanes y Colo Colo, quienes están definiendo al campeón de la Zona Centro Sur. El Manojito de Claveles goleó por 3 a 0 en la ida, por lo que el Cacique tendrá que ir por la remontada para conseguir la clasificación a la Semifinal Nacional donde Ñublense, Deportes Puerto Montt y Huachipato asoman como rivales.

En plena lucha por el título del Campeonato Nacional, los dos clubes más importantes del país pueden enfrentarse en una definición. Una idea que seduce a los hinchas, pero no del todo a los históricos. Horacio Rivas remarcó que “no es que dé lo mismo, el espectáculo es lo que se tiene que consolidar el fútbol se vea reflejado en una final que sea importante”.

Pero quien sorprendió fue Martín Tincho Gálvez, quien rogó a un ex goleador de la U para evitar al Cacique en la final de Copa Chile. “Que Colo Colo logre revertir el 3 a 0 no es imposible, pero confío en Larrivey y compañía“.

Finalmente está Juan González, quien no se asustó, pero sí advirtió al archirrival que no la tendrán fácil. “Si se llega a dar… pero ellos tienen un partido complicado. Vienen de una derrota dolorosa con Magallanes, así que tienen tarea por delante. Si quieren estar, deben hacer un gran partido. Lo importante es que la U está en la final”.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

La U espera rival en Copa Chile y ahora se enfoca en la lucha por el título del Campeonato Nacional. Este sábado 19 de octubre desde las 18:00 horas el Romántico Viajero visita a Universidad Católica en el Clásico Universitario.