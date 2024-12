Uno de los grandes golpes que quieren los hinchas de Universidad de Chile en el mercado de fichajes tiene que ver con el nombre de Eduardo Vargas, quien terminó contrato en el Atlético Mineiro.

El delantero ha sonado como una de las más importantes cartas que tienen los azules para potenciar el plantel del técnico Gustavo Álvarez, donde buscarán la revancha en el Campeonato Nacional y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pero pese a las ganas que hay para un regreso de Turbomán, hay una gran interrogante en el delantero que busca seguir su carrera deportiva en Brasil, donde tiene a toda su familia.

Pese a esto, hay un grupo de hinchas de Universidad de Chile que le envió una carta a Vargas por sus redes sociales, simplemente para decirle que no vuelva al club.

Eduardo Vargas optaría por seguir en Brasil en 2025.

El sentido mensaje para Eduardo Vargas

En una situación que puede ser muy llamativa, la Agrupación Camaradas, que es un grupo de hinchas de Universidad de Chile, le mandaron una carta por las redes sociales a Eduardo Vargas para que no regrese al club.

Basados en la forma en que los medios han tratado su participación en la final de la Copa Libertadores, donde marcó el descuento del Atlético Mineiro en la derrota 3-1 ante Botafogo, apuntan a que los chaqueteros se han tomado la opinión.

En el texto destacan que en el país no sabe valorar lo importante que ha sido su carrera en el fútbol, incluso con la camiseta de la selección chilena, donde sólo le remarcan sus malos resultados.

Por lo mismo, pese al dolor de verlo lejos, le piden que se quede en Brasil, que disfrute de sus logros y se mantenga cerca de su familia, para quedarse con los grandes recuerdos que dejó en la U.

Gol en la final de Copa Libertadores: ¿Vargas se aleja más de la U?

Revisa la carta para Eduardo Vargas:

Eduardo,

Después de tres días viendo repetidos tus tiros errados en la final de la Copa Libertadores, sentí la necesidad de escribirte. No para unirme a las críticas, sino para decirte algo completamente distinto: no vuelvas a Chile; no porque seas un mal jugador ni un tipo conflictivo, sino porque este país no te merece.

En una tierra esquiva de triunfos, resulta insólito cómo preferimos destacar los errores y minimizar los logros. Sospecho que es una cuestión de costumbre, pero no deja de ser injusto. En un país donde el “triunfo moral” es lo más cercano a la gloria, se olvida con facilidad que tú has sido el goleador en tres de las cuatro copas internacionales que tiene nuestro país.

En un lugar carente de verdaderos ídolos —de esos que reman el barco, sin importar quién lo dirija—, hoy se critica sin miramientos al segundo goleador histórico de nuestra selección. A ti, que en cada partido, pese a las críticas, pones el pecho a las balas por los colores de Chile.

Eduardo, quédate en Brasil. Construye tu felicidad junto a tu familia y rodéate de quienes realmente valoran lo que has hecho por el fútbol chileno. Aquí siempre serás recordado por quienes entendemos que tu aporte ha sido invaluable, incluso cuando otros prefieren mirar hacia otro lado.

Un abrazo a la distancia.

Agrupación Camaradas.