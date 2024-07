Para el jueves está anunciada la llegada de Charles Aránguiz al país, para firmar como el nuevo refuerzo del mercado de pases en Universidad de Chile, lo que tiene con mucha expectación a los hinchas bullangueros.

Todo en medio de los últimos malos resultados que ha conseguido el equipo de Gustavo Álvarez, que con un empate y una derrota en la segunda rueda se despidieron del primer lugar de la tabla de posiciones.

Si bien se espera un arribo de un tercer refuerzo en la ventana de pases, hay un ex Ballet Azul que cuestiona los jugadores que busca la U para potenciar su plantel.

Francisco Las Heras conversó con Redgol donde apunta que el Príncipe no era un jugador que necesitaba la U en este momento, donde cree que se debía buscar un nombre con el talento del ex Colo Colo Jorge Valdivia.

Charles Aránguiz arribará el jueves para ser presentado en U de Chile. Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Charles Aránguiz no es la solución en la U

El ex jugador volante de Universidad de Chile asegura que el arribo de Charles Aránguiz no será la solución para levantar a los azules y que había que buscar otras características.

“No sé si es realmente importante la llega de Charles Aránguiz, porque juega más ofensivamente que Marcelo Díaz, pero finalmente tampoco es un jugador con pase de profundidad como Jorge Valdivia; Charles no es eso”, comentó.

En ese sentido, también asegura que el juego que tiene Marcelo Díaz tampoco es solución en este momento, cuando se necesita que un jugador alimente mejor a los delanteros.

“Es un poco más ofensivo que Marcelo Díaz, pero es muy parecido en su juego. No sé si es la solución de la u. Ojalá llegue y me equivoque. Hasta ahora he tenido la razón incluso con Marcelo Díaz, porque no es e l hombre que hace jugar a los delanteros, juega a los lados o atrás, pero es poco lo que juega ofensivo”, explicó.

