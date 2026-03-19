Universidad de Chile debería confirmar en los próximos días a Fernando Gago como su nuevo entrenador. Juan Carlos Pasman, reconocido periodista argentino, habló de Pintita.

El Romántico Viajero no ha tenido el 2026 esperado, lo que derivó en la temprana salida de Francisco Meneghini tras una serie de malos resultados. Mientras Jhon Valladares se hizo cargo de manera interina, la dirigencia se movió rápido para acordar con Gago.

Pasman habla de Fernando Gago

Juan Carlos Pasman, más conocido como Toti Pasman, es un reconocido periodista argentino. De hecho, tuvo un especial round con Diego Armando Maradona en la famosa conferencia de 2009 donde el campeón del mundo mandó a la prensa trasandina a cualquier parte, por no decir otra cosa. Con el tiempo, se abuenó con el Pelusa.

Pasman analizó lo que es el arribo de Fernando Gago a Universidad de Chile, donde repasó lo que ha sido su carrera como entrenador y el estilo de juego que intentará plasmar en el Romántico Viajero para ayudarlos a luchar por el título nacional.

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“Un fundamentalista del ataque que ama el 4-3-3, atacar con ‘wines’, muchos delanteros, pero atención, que también puede jugar 4-2-4. Con cuatro delanteros como lo hizo en Racing y como lo hizo en Boca. La verdad que en su carrera de técnico, salvo en la Academia, no le fue bien“, indicó Pasman en Bolavip.

“En Racing fue su mejor momento, jugó muy buen fútbol en muchos tramos y le ganó dos finales a Boca. Consiguió dos títulos importantísimos, por eso, si bien se fue insultado de Avellaneda, lo llamaron de México. En las Chivas de Guadalajara, mala campaña otra vez. Se fue por la ventana para dirigir a Boca, el amor de su vida”, explicó el periodista argentino.

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Si bien Fernando Gago no tuvo malos números en los Xeneizes, caídas muy duras terminaron sellando su suerte en el club que preside Juan Román Riquelme. Eliminado de Copa Libertadores ante Alianza Lima y perder ante River jugando de forma defensiva lo sacaron de La Bombonera.

Fernando Gago dirigió por última vez en Necaxa, donde no le fue bien. Imagen: Getty

“Boca fue el fracaso más estrepitoso. Perdió el repechaje con Alianza Lima por penales en la Libertadores y lo despidieron después de perder un clásico en el Monumental que jugó de manera defensiva. Muy timorato, con cinco defensores, cosa que no solía hacer”, detalló Toti Pasman.

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“Gago es un tipo, como dice Ricardo Lavolpe, tiene las valijas siempre listas. Para llegar a un club, pero también para irse rápido si las cosas no funcionan. Hombre parco (reservado) con la prensa, lo van a conocer. Van a tener muchos idas y vueltas. Llega un lírico que necesita volver a ganar. Volver a triunfar y salir de la mala racha de los rápidos despidos”, cerró el reconocido periodista argentino.