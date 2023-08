Mauricio Pellegrino se juega el puesto en Universidad de Chile. Este sábado 2 de septiembre chocarán con Colo Colo en el Superclásico 194, y en caso de perder dejará la banca azul. Eso sí, hay un solo camino que podría llevarlo a quedarse a pesar de una hipotética derrota.

Dos históricos del Romántico Viajero como Cristián Castañeda y Sandrino Castec hablan en exclusiva con RedGol antes del vital choque, y detallan la única gran razón por la cual podría seguir si caen.

El camino de Pellegrino: “Si compites, y estás a la altura…”

De entrada, Castañeda responde a la pregunta sobre si esta es la última oportunidad de Pellegrino. “Es difícil, pero sí, sin duda. Y yo creo que va más allá del resultado, pasa más por la forma de que puede encarar el clásico“, apunta.

“Hace mucho tiempo que no se tienen buenos resultados, menos en un clásico, y yo creo que la forma en que lo enfrente, lo encare, va a ser vital por lo menos desde mi punto de vista”, añade .

Así, le advierte al DT del Chuncho que “si compites y estás a la altura, puede ganarse el seguir. Más allá del resultado, pero sí, sin duda, la forma es la que va a ser primordial, creo yo”.

Para cerrar destaca que “la forma es la que importa. Creo que a esta altura la U tiene bien poco que perder, pero mucho que ganar. O el DT en particular, porque si Pellegrino enfrenta de una manera que agrade el paladar futbolístico de nuestra hinchada, creo que puede alargar su estadía en el CDA“.

“No es un problema de técnico, es un problema de jugadores”

Sandrino Castec también saca la voz, y tiene otra opinión. “Bueno, se comentó en la semana que era el último partido que se le da, yo creo que, e insisto, no es un problema del técnico, es un problema de jugadores”.

“Los jugadores no están jugando con la confianza con la que comenzaron. Entonces, él ha hecho la variante, la alternativa de jugar con diferentes esquemas y no lo ha logrado porque a lo mejor el plantel que tiene no es el que él construyó, el que hizo tener para este campeonato”, añade.

“Así que es difícil que uno evalúe un problema que realmente es complicado para la U, sobre todo porque viene este clásico. Y bueno, si la U llega a perder con Colo-Colo, empecemos a hablar y hay que preocuparse del descenso”, lanzó.

Para cerrar aborda la opción de sacar al técnico si cae con Colo Colo. “Todo depende de la parte económica del club. No sé en que situación estarán”, apunta.

Sobre la chance de un DT interino, detalla que “la única persona que está en la U quedando como exjugador y técnico es Romero. Entonces, es la única opción”.

“No es fácil llegar y determinar para que el técnico salga y sobre todo que esto es muy raro, se le están vendiendo jugadores importantes”, concluyó.

¿Cuándo es el Superclásico?

Este sábado 2 de septiembre, desde las 15:00 horas, Universidad de Chile y Colo Colo juegan el Superclásico 194 del fútbol chileno. El Estadio Santa Laura será el escenario del duelo válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pellegrino en la U?

Mauricio Pellegrino llegó a Universidad de Chile en enero de este 2023, y su contrato lo vincula a los azules hasta el 31 de diciembre del mismo año. Habrá que ver si en la U le renuevan o no su contrato.