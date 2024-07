Uno de los nombres que está sonando fuerte en Universidad de Chile, para ser refuerzo en la venta del mercado de pases, es Héctor David Martínez, quien es jugador de River Plate.

En argentina ya han puesto a la U como uno de los principales interesados, donde apuntan a un préstamo como opción de compra, aunque su representante hace un llamado a los azules.

Esto, porque el Inter de Miami, de Lionel Messi, también apunta firme por el argentino-paraguayo, donde, según su representante, el propio Tata Martino llamó al defensor.

Una situación que se da en el contexto que Martínez iba firmar por los Pumas de la UNAM en México, pero no pasó los exámenes, y en su regreso a Argentina busca un nuevo rumbo.

El defensa no será considerado en River Plate y fracasó su traspaso a México. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El Inter Messi sale al camino de la U

Renato Corsi fue el hombre que conversó con Deportes en Cooperativa, donde asegura de que están al tanto del interés de Universidad de Chile, aunque deja en claro que no los han llamado.

“La semana pasada lo leí en los medios, pero del club no nos han llamado. Tiene contrato hasta 2026, pero el club no lo tiene en cuenta, por lo que no hay problema con un préstamo con opción de compra. Pero todavía no nos llaman”, explicó.

En ese sentido, lanza un dardo a la U, teniendo en cuenta de que están compitiendo ante el equipo de Messi por conseguir sus servicios en la poderosa MLS.

“Tenemos algunos llamados de Paraguay, Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, además del Inter Miami. La U es un grandísimo, pero si hay una propuesta la verá. Él está en pretemporada con River, pero no me han llamado”, explicó.

