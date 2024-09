Universidad de Chile intenta dar vuelta rápido la hoja de la derrota por 1-0 sufrida ante Palestino en la Copa Chile 2024, teniendo en cuenta de que deben enfrentar al mismo equipo, ahora por el Campeonato Nacional.

Si bien todos tienen claro que hubo un relajo luego del 5-0 conseguido en la ida, el tropezón frente al equipo de La Cisterna provoca un fuerte llamado de atención.

Esto, porque ahora, cuando se vuelvan a ver las caras este domingo en el Estadio Nacional, el compromiso será clave en la dura lucha por el título del torneo, donde la U no puede dar ventajas.

Por lo mismo, un ex jugador de los azules sacó la voz para calmar las aguas, pero además para dejar viva la alerta de que esto no se puede repetir cuando se está en la lucha por levantar la copa.

La U se relajó y perdió ante Palestino. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U no se puede relajar

Fue Hugo Droguett quien conversó con Redgol luego de la derrota de Universidad de Chile, donde más allá de querer armar una polémica, asegura que hay señales que deben ser tomadas en cuenta.

“Es una situación que no se esperaban, en este momento dejar puntos no es bueno, pero la U está para sobreponerse y solamente fue un mal día”, comentó el ex jugador de la U.

En ese sentido, deja un mensaje para todo el plantel, porque en fechas donde queda poco torneo y hay un fuerte rival acechando, como Colo Colo, no se pueden dar ventajas.

“Todos saben, el cuerpo técnico sabe, que no puede tener este tipo de encuentros porque le pueden costar caro, con los rivales muy cerca, no será bueno en la recta final del torneo, porque cualquier complicación te puede costar el título“, finalizó.

¿Cuándo juega U de Chile vs Palestino por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile debe enfrentar por tercera vez a Palestino, esta vez por el Campeonato Nacional, en un duelo agendado para las 17.30 horas del domingo 15 de septiembre, por la fecha 24 del torneo.

