Universidad de Chile recibió luz verde para poder volver a contar con Leandro Fernández, luego de su situación por un medicamento que tuvo que ser utilizado por una neumonía que lo tuvo bastante complicado.

Por lo mismo, desde el club optaron por que no juegue para no correr riesgos, aunque los días no han sido fáciles para el delantero argentino, que poco a poco irá regresando a la normalidad en la U.

Fue el técnico Mauricio Pellegrino quien confirmó el regreso del ex Independiente, aunque fue sincero en que la vuelta a las canchas no será tan rápido como se piensa.

“Leandro lo principal es que esté bien. Ha tenido un proceso bastante difícil. Hoy ha vuelto a estar con los compañeros, un rato. Estamos contentos por él, que es lo primero es que esté bien”, comentó Pellegrino.

En ese sentido, entregó la versión de parte del jugador y su familia, donde no lo han pasado bien, por lo que necesita volver a comenzar un proceso de entrenamientos para estar disponible.

“Ha tenido una situación particular, ha estado bastante tiempo alejado y tendrá que arrancar un periodo de preparación casi desde cero. Por todo lo que estuvo afuera, perdió peso. Lo vamos a acompañar, tiene un gran corazón y queremos que esté bien con su familia”, detalló.

Por lo mismo, deja en claro que es muy difícil tenerlo, al menos para este miércoles en Santa Laura, ante O’Higgins por Copa Chile: “En lo futbolístico encontrará tono, que es lo más importante”, finalizó.