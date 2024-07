La ventana del mercado de pases ha sido muy lenta en Universidad de Chile, donde están a 11 días de volver a la pelea por el título en el Campeonato Nacional.

En ese tramo han sumado sólo un refuerzo para el equipo que lidera el técnico Gustavo Álvarez, con la inclusión del lateral izquierdo Antonio Díaz, quien, por ahora, debe pelear el puesto con Marcelo Morales.

Con el tema de Charles Aránguiz latente, además de la aparición de nombres como David Martínez o Federico Ricca, la U todavía no concreta nuevos refuerzos, algo que molesta al pueblo bullanguero.

Uno que sacó la voz para golpear la mesa fue el histórico Diego Rivarola, quien asegura que la U necesita reforzar, más luego de lo visto ante Everton por la Copa Chile.

Antonio Díaz es el único refuerzo que ha contratado la U. Foto: U de Chile.

Rivarola pide refuerzos para la U

Fue en ESPN donde el ex goleador de Universidad de Chile profundizó en lo que está pasando en los azules con el mercado de pases: “Sigue demostrando definitivamente que le falta un par de jugadores, si a la U no llegan un par de jugadores, me parece que la va a sufrir este semestre”.

En ese sentido apunta a que “la U necesita un mediocampista más y un delantero”, teniendo en cuenta a lo que se pudo ver en la derrota por 2-1 ante Everton por la Copa Chile.

“Rara actuación de la U, no me gustó claramente y uno no sabe cómo explicar, porque uno no cree como jugador que entren menospreciando el partido o eso, me tomo de las palabras de Zaldivia que dijo ‘entramos dormidos’, definitivamente fue así. Tú hoy en un partido de fútbol profesional no puedes entrar dormido”, finalizó.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

