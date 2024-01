César Pérez le pone la lápida a la opción en los azules: "No quiere jugar en U. de Chile"

Hasta la jornada del jueves en Universidad de Chile esperaban solucionar sólo algunos detalles para asegurar un nuevo refuerzo en el mercado de pases, con un nombre que vienen trabajando hace días.

Se trata del jugador de Unión La Calera, César Pérez, donde en Azul Azul apuestan fuerte por tener su carta para la temporada 2024, siendo uno de los jugadores revelación del fútbol chileno.

Pero cuando la negociación avanza, viene la postura del jugador, quien, según informó radio Cooperativa, no tiene interés de firmar y jugar por Universidad de Chile.

Todo esto, pensando que, tras el Preolímpico de Venezuela, donde competirá con La Roja, se le pueden abrir puertas del mercado internacional, que es donde apunta finalmente.

No tiene interés

Fue en el citado medio donde dieron algunos detalles de la situación personal de César Pérez, la que se ve lejos de los deseos de Universidad de Chile en el presente mercado.

“Esto no le va a gustar a los hinchas de la U, más allá que las negociaciones de la U con La Calera avanzaron harto, hay un acuerdo económico, pero que falta ver las variables y detalles”, comenzaron explicando.

Fue el momento en que Pérez, que es representado por Fernando Felicevich con su empresa Vibra, ha dejado en claro con su círculo cercano, que no tiene interés en ir a la U.

“Le expresó a su círculo que no quiere jugar en la U, que prefiere esperar en La Calera por una oferta de mitad de año para emigrar a otro fútbol y, en el plazo corto, esperar el final del Preolímpico. No quiere jugar en Chile en otro equipo que no sea La Calera”, detallaron.

