El periodista asegura que la U no hace esfuerzos por el volante, teniendo en cuenta la interrogante de su actual condición.

Uno de los nombres que se está comenzando a transformar en una teleserie en el mercado de fichajes en Universidad de Chile es Javier Altamirano, el jugador de Estudiantes en Argentina.

Si bien desde ese país algunos periodistas confirman los acercamientos de la U con el ex Huachipato, fue el periodista Cristián Caamaño quien pone paños fríos al movimiento.

“A mí me niegan que estén haciendo contacto, más allá de que Argentina. No es una situación concreta que estén haciendo esfuerzos por Altamirano”, comentó en Deportes en Agricultura.

“El entorno, la agencia es Vibra (Felicevich), no hay que hablar de entorno, no vas a ir hablar con la tía. Es importante porque tiene buena relación con la U, es sin rencor saca a Morales gratis a Estados Unidos, pero te puede traer un jugador que sea la solución a todos tus problemas”, explicó.

Javier Altamirano regresó al fútbol en Estudiantes.

Buscan al Altamirano de antes en la U

Más allá de asegurar que la U no está haciendo un esfuerzo por Javier Altamirano, asegura que hay que ver el presente del jugador en Estudiantes, quien, tras su grave evento médico, no ha podido retomar su gran condición.

“En ocho meses es una incógnita de anticipar, cómo puede después de una pretemporada asumir un rol de líder. Si me dices que es el Altamirnao de antes de la situación cardiaca, es un tremendo refuerzo. Si es el que ha tenido que pasar por la recuperación y tiene tiempo para recuperarlo para la Copa Libertadores, me genera dudas”, destacó.

En ese sentido, pone dudas sobre la mesa sobre la real situación que vive el volante, donde la U debe tomar consideraciones a la hora de traer un jugador con chapa de figura.

“Por qué no pudo retomar con el mismo entrenador la condición de intocable. Puede ser un tema psicológico, pero hay que hablar con el jugador porque no es el mismo de antes. Sería refuerzo tremendo porque era titular, pero el tema es que después de todo lo que vivió le ha costado estar a la par desde sus compañeros. Si la U lo traer lo necesita desde la pretemporada para ponerse a punto. Si fuese tan importante para Estudiantes no te lo pasa a préstamo”, finalizó.