El jugador de Universidad de Chile Yonathan Andía ha sido el centro de la preocupación en el cuadro azul, después de que fuera conducido a una comisaría en La Florida por un incidente de tránsito y consumo de alcohol. El abogado del elenco universitario puntualizó que el defensor "no fue sometido o trasladado a un control de detención"

La calma no puede extenderse por muchas horas en Universidad de Chile y este jueves el responsable fue Yonathan Andía, quien fue controlado por Carabineros a bordo de su vehículo y rechazó someterse a un control de alcoholemia, por lo que fue remitido a una comisaría en La Florida, donde recuperó la libertad este mediodía.

Así lo explicó el abogado del cuadro universitario, Jorge Arredondo: "Podemos expresar que efectivamente fue trasladado a dependencias policiales, hacia una comisaría ubicada en la comuna de La Florida, en virtud de haber cometido presuntamente una infracción de tránsito y no encontrarse supuestamente en condiciones para llevar las labores de conducción".

El defensor del conjunto que dirige Diego López recibió la asistencia del club en horas de la mañana. "En la comisaría nos hicimos presentes como institución, por medio de nuestros abogados tomamos contacto directo con el jugador y se adoptaron los protocolos que corresponden para este tipo de sucesos", agregó el profesional.

De todas formas, Arredondo subrayó que el lateral no fue detenido y que tampoco pasó por un control de detención antes de que fuera puesto en libertad. "El jugador no fue sometido o trasladado a un control de detención, si no que más bien se llevaron a cabo las medidas legales que corresponden para este tipo de sucesos", sentenció.

Finalmente, el abogado detalló la labor que le correspondió al club. "Acompañamos al jugador y estuvimos con él, conocimos sus razones e investigaremos los sucesos que acontecieron, pero como señalamos no fue sometido a control de detención y el jugador al día de hoy fue dejado en libertad".

Andía se perdió el entrenamiento de la U este jueves en el CDA, que sería clave para la conformación del equipo que visitará a O'Higgins de Rancagua el próximo domingo. La situación del ex jugador de Unión La Calera puede comenzar a establecer la consolidación de su reemplazante en la banda derecha, el canterano Daniel Navarrete.