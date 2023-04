Si uno mira la tabla de posiciones, no hay duda que Universidad de Chile llega mejor que Universidad Católica al Clásico Universitario del domingo por el Campeonato Nacional, que se jugará el domingo en Concepción.

Una situación que en la interna de los azules la tienen clara, pero que no quieren que sea el foco de atención esta semana, teniendo en cuenta los problemas que arrastra su rival y que lo ha llenado de críticas en las últimas fechas.

"Opinar del rival, no sé. No sé cómo está la interna de ellos ni nada. Nosotros tenemos un grupo muy fuerte que se está demostrando partido a partido, si bien algunos juegos no encontramos lo que queremos de dominar el partido con más tenencia. La verdad que el grupo está muy bien y eso se ve reflejado en el domingo. Por ahí no tenemos la tenencia de la pelota como queríamos, pero aprovechamos al máximo nuestras fortalezas", comentó Matías Zaldivia.

Uno de los referentes del plantel de la U, que ya puede volver a la titularidad tras cumplir su fecha de castigo por una tarjeta roja que recibió ante Audax Italiano, saben que no se pueden relejar por cómo llega el equipo de Ariel Holan, lo que sería un error en la previa.

"Los clásicos, como siempre se dice y es verdad, partidos aparte. Ellos vienen de un par de partidos sin ganar y por más que tengan algunas bajas, tienen un gran plantel. Si nosotros miramos así, como que ellos vienen en baja, nos vamos a equivocar. Tenemos que pensar que enfrentamos a un gran rival que está debajo nuestro en la tabla y tenemos que mantener esa diferencia", destacó Zaldivia.

Por lo mismo, asegura que de ahora en adelante deben enfocar el partido pensando en lo que deben solucionar para mejorar el juego de Universidad de Chile

"Siempre jugar en la U te da presión de ganar. Y más en un clásico. Nosotros mismos nos estamos poniendo esa presión de seguir arriba, nos gusta vernos ahí. No queremos regalarle nada a nadie", finalizó.