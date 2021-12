El ex futbolista y comentarista deportivo de radio ADN no le molesta que el domingo ataje Cristóbal Campos ante Unión La Calera por la lesión del capitán azul, donde destaca que siempre le ha faltado para destacar en la portería.

Mientras todo apunta a que Fernando De Paul no va poder estar el fin de semana para el partido de Universidad de Chile contra Unión La Calera, por la definición del descenso en el Campeonato Nacional, dejaría su puesto para que Cristóbal Campos juegue el duelo trascendental.

Por lo mismo, al comentarista deportivo de radio ADN, Luka Tudor, no le molesta este cambio, porque asegura que todavía De Paul no termina de dar la confianza plena que necesita la U.

"A mi hay algo que no me convence de Fernando De Paul, hay algo que no solo de ahora último. Es en general, que lo veo un poco dubitativo, el juego aéreo no lo maneja bien", destacó en radio ADN.

Si bien el tema de De Paul es un fuerte dolor en la espalda que está siendo tratado por el área médica, es complejo aliviar el dolor en esa zona, por lo mismo se esperará hasta el jueves para tomar una determinación.

Pese a esto Luka Tudor asegura que si bien hay una parte que el capitán de la U es seguro, siempre le falta un cachito para nivelar de mejor forma sus actuaciones.

"Hay algo que me falta a nivel de rendimiento general para ser buen arquero. Ataja bien bajo los tres palos, pero hay algo que no me cuadra", profundiza en su comentario.