¿Cómo dice que dijo? Hernán Galíndez se despide de Universidad de Chile tras intensa teleserie y se contradice desmintiendo amenazas

Después de que el propio arquero se contactara con el Sifup pidiendo ayuda por ser víctima de amenazas, y que su representante señalara que no podía ni siquiera ir al supermercado tranquilo, ahora en su despedida al Romántico Viajero se contradijo y escribió que "no recibí amenazas ni me sentí en peligro". Por eso, explicó la verdadera razón de su salida del CDA.