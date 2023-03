Universidad de Chile cuenta las horas para seguir adelante con la rehabilitación de José Castro. El lateral izquierdo de los azules sufrió el corte del ligamento cruzado en la aburrida edición 193 del Superclásico, pero todavía no ha podido ser operado, pues la inflamación de la rodilla izquierda es demasiada como para intervenirla.

Por cierto, el Romántico Viajero quedó en condiciones de contratar un refuerzo para suplir la baja del carrilero zurdo, quien se quedó con el lugar incluso después de que Marcelo Morales regresó del Sudamericano Sub 20 tras haber fracasado con la Roja de Patricio Ormazábal. El tiempo de recuperación de Castro excede los 180 días, por ende los azules están autorizados a incorporar otro futbolista.

Y según la radio Cooperativa, ya hay un nombre en cuestión para suplir la baja del "4" del Bulla, quien alcanzó a sumar 701 minutos en ocho duelos jugados por el Campeonato Nacional 2023. "Lo de los reemplazante está en evaluación. No se cierran a traer un jugador", dijo Francisco Caneo, el periodista que cubre el devenir diario en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Lo que están viendo es traer a algún jugador de los que están a préstamo, pagar un monto para romper el préstamo y que vuelva. Ese sería Yahir Salazar, no descarten que pueda volver a la Universidad de Chile. Es algo que todavía no toma forma, sólo es una idea que nace del directorio y necesita una conversación con la gente de Huachipato", contó el popular Topito. Así las cosas, en Azul Azul tendrían que negociar con los acereros, tal como hicieron para fichar a Martín Parra con el objetivo de competir con Cristóbal Campos en 2022.

Alex Ibacache, una opción descartada en la U

Otro de los nombres que apareció en la órbita azul luego de la grave lesión de Castro fue Alex Ibacache, quien está en un conflicto tras haber incumplido el contrato que tenía con San Lorenzo de Almagro. Eso motivó que el cuadro argentino echara pie atrás con el carrilero izquierdo que todavía pertenece a los registros de Everton de Viña del Mar.

Como ese capítulo todavía no se resuelve, en el Centro Deportivo Azul prefieren no tomar riesgos. "La U no quiere meterse en ese entuerto. Ahí dicen 'de aquí a se resuelva algo, difícil", informó Caneo respecto de Ibacache, quien incluso fue citado por Eduardo Berizzo para la selección chilena, donde incluso tuvo minutos: fue expulsado en los 52' en la derrota ante Corea del Sur en un partido amistoso y jugó 71' en el empate sin goles frente a Ghana en la Copa Kirín. En ese duelo, los africanos se quedaron con el tercer lugar por penales.