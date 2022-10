Universidad de Chile lanzó un comunicado de prensa a horas de la grave denuncia de un guardia de seguridad contra Pablo Aránguiz. El club decidió no citar al jugador para el partido de ida de la semifinal ante Unión Española.

Tras grave denuncia: la U decide no citar a Pablo Aránguiz para el duelo ante U. Española por Copa Chile

Universidad de Chile se pronunció tras una grave denuncia hecha en contra de Pablo Aránguiz, en la cual un guardia acusó haber sido agredido por el jugador en las afueras del centro de eventos Botánico durante la madrugada de este lunes 24 de octubre.

Según declaró el guardia de seguridad, un auto blanco conducido por Aránguiz ingresó al recinto por una entrada que no correspondía y, al ser encarado, el jugador contestó con 'Soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un hueón'.

"Este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije ‘córrete, si no tengo nada que ver con voh’ el problema lo estoy arreglando con él’. Ahí me dijo: ‘Te voy a pegarte los medios balazos'”. De repente me doy vuelta y siento un golpe en la cabeza con un elemento contundente", aseguró.

Desde el club comunicaron que se reunieron con el jugador para solicitar su versión de los hechos y que se tomó la decisión de no citarlo para el duelo por la ida de la semifinal ante Unión Española, el que se disputará este miércoles en el CAP de Talcahuano.

El comunicado de Universidad de Chile sobre Pablo Aránguiz

Conocidos los posibles hechos acontecidos el día domingo 23 de octubre, que involucrarían a Pablo Aránguiz, jugador de nuestro Primer Equipo masculino, nuestro Club expresa lo siguiente:

1) Nuestra gerencia deportiva y cuerpo técnico se reunieron con el jugador y solicitaron su versión del caso en particular.

2) El futbolista no ha incumplido con sus tareas en el Centro Deportivo Azul, respecto a horario, presencia y desempeño en los entrenamientos, a los que llegó en perfectas condiciones.

3) Se ha decidido que el jugador no sea citado al partido de ida de la semifinal de la Copa Chile 2022, pensando en que hoy debe enfocarse principalmente en resolver su situación individual con relación a estos hechos.

4) Esperamos que estos acontecimientos se esclarezcan desde todo punto de vista, para beneficio de todos los involucrados.