Terremoto en Universidad de Chile: "Joaquín Larrivey no sigue en un 90 por ciento y Ramón Arias está descartado"

Los hinchas de Universidad de Chile comienzan a caminar por las paredes. Como si no bastara con la horrible campaña de 2021, que dejó a los azules al borde del descenso, la conformación del plantel profesional de 2022 también trae dolores de cabeza en el CDA.

De acuerdo a la información de Redgol en La Clave, dos de los principales protagonistas del equipo en el último año, el delantero Joaquín Larrivey y el defensor Ramón Cachila Arias, están muy lejos de continuar en la U más allá de este mercado de fichajes.

En su tradicional reporte, Cristopher Antúnez adelantó la salida prácticamente zanjada de los dos estandartes. "Cachila Arias está furioso con (Michael) Clark (presidente de Azul Azul), porque entiende que faltó a su palabra", explicó el connotado reportero.

En el caso de Larrivey, las proyecciones tampoco son positivas. "No me podría aventurar tanto como con Arias, pero diría que en un 90 por ciento no sigue Larrivey. De hecho, el representante ya le está buscando club", certificó Antúnez.

Lo cierto es que se trata de un nuevo golpe para los fanáticos, que veían como la llegada del entrenador colombiano Santiago Escobar comenzaba a ordenar el naipe universitario, pero de golpe y porrazo se encuentran con la pérdida de dos pilares de la última campaña.

Recordar que en el caso de Larrivey, que a los 37 años registra 43 goles en 74 partidos con la U, hay opciones de que recale en la MLS de Norteamérica; mientras Cachila Arias se deja querer y ya apareció en la órbita de Universidad Católica.