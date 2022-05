Desde que llegó a Universidad de Chile el técnico Sebastián Miranda, algunas voces comenzaron a poner la figura del representante Fernando Felicevich como cercana al ex jugador, lo que antes de su estreno ante Deportes La Serena quiso aclarar para terminar con rumores.

Fue en la primera conferencia de prensa al mando de los azules, que Miranda aprovechó el momento para dejar en claro el tema.

"Me gustaría aclarar, nunca lo he hecho porque no me merecía la aclaratoria. No tengo ningún vínculo, entiendo, porque el nombre está rondando con el club, se me vincule a mi con la llegada a la U. No voy a desconocer que en mi último periodo de futbolista me ayudó y me asesoró. Desde que me retiré y trabajé con Nicolás Córdova, él ayudaba y asesoraba a Nicolás hasta el año 2018, que tomamos caminos distintos", comenzó explicando Miranda.

Fue el momento en que, según el interino de Universidad de Chile, no ha vuelto a tener cercanía con el representante, por lo que la información no es adecuada.

"Desde ese momento no tuve más relación, de la poca que tuve porque es representante de Nicolás y yo era parte del cuerpo técnico. Me han dolido cosas que se han dicho, creo que tengo méritos para dirigir la sub 17 de la U, que es la posición que tengo. Me he preparado mucho para eso, he tenido muy lindas experiencias, tuve la oportunidad de trabajar con Don Martín Lasarte en una Copa América. Me llama la atención que se me vincule y qué bueno que lo pueda aclarar", finaliza.