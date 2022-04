El entrenador de Universidad de Chile, Santiago Escobar, asumió de manera frontal su delicada situación al mando del cuadro universitario. Validó que los dirigentes busquen un reemplazante y pidió consecuencia. "Si todo esto fuera verdad, me gustaría que mañana mismo me lo dijeran", sentenció.

Pocas veces se da la ocasión de que un entrenador reconozca públicamente que está con la soga al cuello. Es el caso de Santiago Escobar, que aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, para asumir su situación límite.

"Por ahora esto es el día a día", expresó el estratega colombiano. "Tengo contratao hasta el 31 de diciembre y dependo de la dirigencia de la U. El día en que me digan que no están contentos, hablaremos como personas adultas. Hasta hoy no me han dicho nada del cargo, pero como hombre de fútbol entiendo lo que puede pasar", sentenció.

"Faltan cinco partidos, después vienen los 15 de la segunda rueda para completar las 30 fechas y seguramente la dirigencia hará la evaluación. Agradezco que me hayan contratado para este equipo, hay dificultades y adversidad por el momento, la situación está difícil. Hoy tengo el partido con Audax Italiano, después vendrá otro rival. Pero el futuro es una pregunta que no es para mí, es para la dirigencia", reflexionó Sachi.

La revelación de conversaciones entre la dirigencia de Azul Azul y posibles reemplazantes para el entrenador no angustia demasiado al cafetero. "Son versiones. Se ha hablado de una infinidad de técnicos y esto pasa en los grandes clubes del mundo. Yo trabajo día a día, no veo fantasmas, y los dirigentes están en su derecho de conversar con quienes estimen conveniente".

"Hay técnicos prestigiosos que pueden dirigir esta institución y soy consciente de que puede ser ahora en el partido con Audax, dentro de cuatro fechas, o en diciembre. No lo sé. Mientras tenga las ganas de seguir, lo haré por respeto a mis jugadores. Si los dirigentes me dicen que no quieren que continúe, miraremos el tema laboral. Pero hasta hoy no puedo estar desgastándome con que llamaron a uno o a otro (candidato)", puntualizó.

"Si llegara Martín Lasarte, no me molestaría"



Mientras la dirigencia de Azul Azul analiza nombres como los argentinos Luis Zubeldía y Alexander Medina, el entrenador Santiago Escobar -en su faceta más noble- establece su propio candidato para sucederlo: nada menos que el ex seleccionador chileno y técnico de la U en 2014, Martín Lasarte.

"Tuve la oportunidad de conocer al Profe Martín hace 17 años, cuando él dirigía a Nacional de Montevideo y yo a Atlético Nacional en un torneo de verano. Es un gran señor, que se puede mencionar como candidato a venir a la U por todas sus capacidades como técnico y como personal", fue la reflexión del tambaleante entrenador.

De todas forlas, no cree que el uruguayo haya avanzado mucho en las tratativas. "Conociéndolo, Martín es del estilo de entrenadores que no negocia con nadie cuando haya alguien más en el cargo. Y si pudiera llegar, no me molestaría, porque cuando piensan que debe venir otra persona la dirigencia está en su derecho", subrayó Escobar.

Finalmente, el estratega azul se definió como "realista y frontal. Me gustan las cosas de frente. Si todo esto fuera verdad, me gustaría que mañana mismo me lo dijeran. Si lo llaman a Martín, es porque ha conseguido grandes logros", completó el DT.