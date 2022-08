La amargura de Sandrino Castec después de la derrota de Universidad de Chile en Curicó, que deja a los Azules a un paso del abismo del descenso, no se cura ni con una plantación de stevia. Es que el elenco universitario no juega bien, no obtiene resultados, y la sensación es que arriesgará la permanencia en Primera división por cuarta temporada consecutiva.

"Es que yo no puedo decir 'ojalá que la U se vaya al descenso'. Yo creo que la U no merece ir al descenso, pero creo que tienen que pedir justificaciones a la gente que dirige la institución, que no aparece. Y siguen apareciendo personajes nefastos, dirigentes que no deben estar", lamenta el Bombardero del cuadro azul en la década de los 80.

Sandrino dirige su crítica hacia el director técnico, el uruguayo Luis Diego López. "Hay cosas de fondo. El entrenador no puede sacar al mejor jugador de la cancha (Darío Osorio, reemplazado por Junior Fernandes a los 70')... hace un gol, es un cabro joven. Cuando la U empata, el técnico salta y celebra como si fuera ganando una final", sentencia.

- ¿La U debe mantener a Diego López hasta el final del campeonato?

"Yo creo que no. Creo que López no ha mostrado nada de lo que presentó en el proyecto. No hay que esperar... recuerda que a principios de año dije se que trajera un técnico bueno y que va a dar que hablar en la U, que es Lucho Marcoleta. No es porque haya jugado con él, es porque realmente tiene los merecimientos para dirigir un equipo de Primera División. Creo que los errores se están pagando caro en este momento".

- ¿Pero usted cree que la U se salve del descenso?

"Es difícil, porque le tocan partidos muy complicados. Todos los equipos son grandes ante la U. Entonces hay que pensar, si los jugadores tienen un poquito de calidad o de mente fría, en sacar los puntos que necesitan para salvarse. Esta U uno no puede decir que es mejor que el 50 por ciento de los equipos, pero los resultados son los que mandan".

- Usted ha sido muy crítico con la conducción de Azul Azul

"Es que no sabemos quién maneja la U. Sabemos quién es el presidente, pero sabemos que es de otros colores... La U se maneja por una empresa y está perdiendo todo lo que es Universidad de Chile. De hecho, la Universidad tampoco pone las manos al fuego por ellos".

Universidad de Chile tendrá al menos un descanso en materia de Campeonato Nacional, después de seis partidos sin ganar, ya que se enfrentará en duelos de ida y vuelta con Cobresal por octavos de final de la Copa Chile, el 18 y 22 de agosto. Luego recibirá a Universidad Católica en el clásico universitario, el sábado 27.