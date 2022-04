Este lunes son los funerales de don Leonel Sánchez, el ídolo de Universidad de Chile y la selección nacional que dejó de existir en vida la madrugada del pasado sábado. En RedGol en La Clave, Cristián Basaure abordó la falta de respeto de algunos hinchas de la Católica en el minuto de silencio dedicado al ex delantero en el clásico universitario.

“Fue muy emocionante, porque estuve en la cancha y la falta de respeto ni siquiera fue 80-20, fue 90-10 el porcentaje. Me quedo con ese 90% que respetó y que incluso aplaudió el ingreso de Universidad de Chile con el lienzo dedicado a Leonel Sánchez por su dolorosa partida”, dijo Basa.

El ex defensa de agregó que “por toda su historia quedas corto, es difícil abreviarla en un par de minutos, pero Leonel Sánchez no es solamente la Universidad de Chile, es representado por esa camiseta, pero traspasó la U y fue alguien que trasciende. No sólo por lo futbolístico, sino también por su calidad humana. Lo digo con mucho respeto: un viejo choro que refleja la idiosincrasia del chileno, la picardía y el ir al frente. Era una joya”.

Por su parte, Rodrigo Herrera sostuvo que “creo que se ha colocado a donde corresponde a Don Leonel, hoy son los funerales. Creo que se ha dijo ya del lugar en la historia que ocupa en la historia del fútbol chileno, como uno de los 7 ú 8 jugadores más importantes”.

El conductor de Redgol en La Clave sentenció que fue “un hombre que no tiene colores más allá de estar vinculado a Universidad de Chile de manera indeleble, porque Leonel Sánchez es la U, pero es la U porque es tan grande que también es el fútbol chileno, el rojo de nuestra selección, la estrella de nuestra bandera y el balón que rueda en todas las canchas del fútbol nacional”.

El goleador de la Copa del Mundo de Chile 1962 falleció a los 85 años dejando un legado tremendo para Universidad de Chile y la selección chilena. Sus funerales serán hoy al mediodía. Leonel Sánchez descansará eternamente y de formal inmortal en el mausoleo de la selección chilena de 1962.