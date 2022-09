La resolución que determinó que se continúe jugando el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile, suspendido después de que el arquero azul, Martín Parra, recibiera el impacto de fuegos artificiales en Valparaíso; provocó que los ex jugadores de la U salieran en masa a criticar a los cruzados y a la ANFP.

Aunque unos son partidarios de Aubert, otros de Diego López y otros más de Carlos Heller, llegó el momento en que el nutrido panel de ex jugadores de Universidad de Chile en los medios televisivos y radiales se puso de acuerdo. De manera consecutiva, Johnny Herrera, Diego Rivarola y Mauricio Pinilla expresaron duras críticas a raíz del clásico universitario.

El duelo entre la U y Universidad Católica por Copa Chile, que fue suspendido a los cinco minutos por la explosión de fuegos artificiales junto al arquero azul Martín Parra; se seguirá jugando a puertas cerradas en una polémica decisión de la dirigencia de la ANFP. Una polémica más que se suma al pésimo manejo de la violencia en los estadios.

Y los ex del Chuncho alzaron la voz. El primero fue Herrera, que estuvo en Valparaíso y después de la suspensión se trenzó con el presidente de Cruzados, Juan Tagle, en TNT Sports. "En el caso de Fernando Meneses, cuando le tiran un rollo de papel en la cabeza, ustedes pidieron terminar el partido y quedarse con los puntos", dijo Johnny. El timonel le contestó que estaba "opinando con la camiseta".

Hoy fue el turno del resto de la armada azul. Diego Rivarola, ídolo de la U, se descargó en ESPN F90: "Si no haces algo distinto, esto va a seguir pasando. El castigo que recibe Católica es un chiste, y más de la forma que se dio. No va a poder jugar los partidos que siguen de la Copa Chile, pero ¿y si es un solo partido? ¿Se acabó el castigo? Es un chiste. A cualquiera la podía haber pasado, no lo digo porque sea Universidad Católica, pero es un chiste".

Pinilla dice que la UC tiene "santos en la corte"

Más inspirado estuvo Mauricio Pinilla en la misma señal, que disparó tanto a la UC como a ColoColo y la ANFP. "Hay otro tema que es más preocupante, que es la sanción que van a recibir (los cruzados): jugar sin público, pero solo en Copa Chile. O sea que los clubes acá en Chile tienen una barra para el Campeonato Nacional, otra para Copa Chile y otra para Copa Libertadores".

Pinigol fue enfático: "Dejen de hinchar las pelotas. Si se castiga un club, se castiga para cualquier competición, porque las embarradas se las mandan en todos lados. Lo mismo que pasó con Colo Colo y las avalanchas en el partido contra River Plate. Si vamos a castigar a un equipo, lo castigamos en cualquier competición porque los hinchas son los mismos. Los arreglines y los santos en la corte que tiene Católica en la ANFP son vergonzosos", sentenció.

Una discusion que seguramente descubrirá nuevas aristas en los próximos días. Felizmente Martín Parra fue dado de alta y ahora resta por conocer para cuándo será programada la continuación del encuentro que ganaba la UC por 1-0 y definirá al cuarto y último semifinalista de la Copa Chile.