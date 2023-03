Una de las escenas más candentes que dejó el Superclásico entre Colo Colo y la U, fue la discusión entre Matías Zaldivia y Jordhy Thompson cuando finalizaba el encuentro. Esto debido a que Cristóbal Campos pidió atención médica, lo que al joven delantero albo no le pareció bien y entró en un debate con los azules.

Ahí fue cuando Zaldivia lo encaró, en un diálogo que las cámaras de TNT Sports captaron y donde queda en evidencia la parada de carros del defensor.

“Qué te pasa, ¿estás jugando para la gente? ¿Estás jugando para la gente? Bobo, vamos para allá", fue lo que dijo el defensa apuntando hacia afuera de la cancha, para encontrarse en camarines.



Thompson no se intimidó con quien fuera su ex compañeros y siguió esta pelea verbal, aunque Zaldivia no quiso seguirle el juego y prefirió darle punto final, aunque con un tono de amenaza como suele suceder en la cancha en este tipo de ocasiones.



“Andá a jugar pendejo, cagón, te voy a ir buscar en la salida", fue lo último que le dijo el defensor de la U, quien al final del encuentro estuvo lejos de pelearse con alguien de Colo Colo y explicó lo sucedido ante la prensa.



"Al Enano lo conozco desde que subió al primer equipo, a los 15 años. Creo que se dejó llevar por la gente", comentó sobre lo mismo que le dijo al delantero de los albos en el terreno de juego.

Apaciguando los ánimos, entendiendo que en el fútbol las discusiones en una cancha no deben agrandarse más, sostuvo el Mati que "fuimos compañeros hasta hace seis meses, son cosas de chico que después irá aprendiendo y no pasa nada".