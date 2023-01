"No puedo entender que se rechace al Milan porque Darío Osorio debe consolidarse en Chile"

La voz de Jorge Vargas retumba una vez más desde Italia. Es uno de los jugadores chilenos que más tiempo se mantuvo en el calcio, con las camisetas de Reggina, Empoli, Livorno y Spezia entre 1999 y 2010. Y hoy suma experiencia como entrenador en el fútbol más táctico del mundo, al mando de Pro Patria en la Serie C italiana.

Pero Potencia no se desentiende del fútbol chileno. De hecho, ha seguido al callo el mercado invernal europeo y a Darío Osorio, la promesa de Universidad de Chile que llamó la atención del Milan, aunque los azules habrían rechazado la oferta. Una decisión que Vargas no comparte, como explica en diálogo exclusivo con Redgol.

"Si es cierto lo de Osorio y el Milan, no podría entender que en el caso de un jugador que tiene la posibilidad de ir a jugar a Europa y sobre todo a un equipo tan prestigioso como el Milan, den como respuesta que debe consolidarse en Chile para poder salir. Encuentro que no tiene lógica", sentencia el ex seleccionado nacional.

Vargas sospecha de las sociedades anónimas



Jorge Vargas cree que detrás de la postura se esconde un interés económico. "Todo pasa porque salen pocos jugadores exportables y se ha hecho complicado el surgimiento de jugadores con características para jugar en Europa. La formación está fallando muchísimo", advierte el ex defensor.

"Creo que las sociedades anónimas tratan de esperar que el jugador joven pueda explotar en Chile para venderlo un poco más formado. Pero también sale poco material, pocos jugadores con respecto a los años anteriores. ¿Cuántos campeonatos ganó Gabriel Suazo con Colo Colo? Fue capitán de Colo Colo, figura. Y recién viene saliendo a Toulouse, recién viene a Europa con 26 años. No es como antes, se demora la salida de los jugadores", explica.

Y las selecciones son parte del problema, como la Sub 20, recientemente eliminada en el Sudamericano de la categoria y que suma una década sin mundiales: "Hace muchos años que se toman malas decisiones en Chile a nivel de divisiones menores. Creo que se ha dejado de lado la elección por capacidad, por debajo de los contactos".

Por esto, Potencia propone volver a las bases. "Se piensa mucho hacia afuera y se deja de lado a los formadores eternos del fútbol chileno, como Héctor Pinto, Fernando Carvallo, Jorge Pellicer, José Sulantay o Carlos Pedemonte. De repente se podría volver hacia atrás y creer en la gente que ha formado y forma jugadores", postula el ex seleccionado.

Finalmente, Vargas pide mantener el trabajo más allá de los malos resultados. "Ojalá que estos jugadores no se pierdan, un bajón mental sería muy perjudicial para la selección a futuro. Muchos pueden aportar y deben seguir su crecimiento, porque tienen condiciones y fue una mala jugada en un torneo tan rápido como este", completa.