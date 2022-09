El comunicado oficial de Universidad de Chile, el miércoles pasado, fue bastante claro en cuanto al entrenador del primer equipo, Diego López. Aunque ha ganado apenas un partido en el Campeonato Nacional desde que llegó y que el equipo está a un punto de la zona de descenso, el uruguayo tiene todo el respaldo del directorio de Azul Azul.

"Nadie en el club ha puesto en duda la continuidad de Diego López y su cuerpo técnico. El club no ha tomado contacto ni ha sondeado de ninguna forma, ni directa ni indirectamente, a ninguna persona para asumir la función que Diego desempeña y en la que cuenta con el apoyo de todos quienes formamos parte de la institución", sentencia el escrito.

Todo esto, después de que Juli Zeitune, pareja sentimental de Felipe Seymour, dijera que López no cuenta con la credibilidad del plantel y que debía irse para evitar el descalabro. El capitán universitario le bajó el perfil a las declaraciones, aunque su aclaración fue cuestionada por numerosos hinchas e influyentes azules, como Mauricio Pinilla.

Pero volvamos a López. Las aguas no están calmadas, y un nuevo antecedente puede dar cuenta. El periodista Mauricio Israel aseguró en el programa Círculo Central, de TV+, que el directorio de Azul Azul tiene decidido el plan B en caso de que Universidad de Chile no le gane a Coquimbo Unido este miércoles en el inicio de la fecha 24 de Primera División.

¿Quién reemplazará a Diego López en Universidad de Chile?



Lejos de la versión oficial, Mauricio Israel asegura que la dirigencia de Universidad de Chile ya tiene un plan B en caso de que el equipo de Diego López no derrote al colista del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, en el partido que se ha bautizado como "la final del mundo", en la lucha por evitar el descenso.

Según el comunicador, "el partido de este miércoles es trascendental. Si la U pierde con Coquimbo, ya empieza a tener olor a... a merluza pasada. No es top secret. Es algo lógico que tiene que suceder. El míercoles no hay dos opciones. A pesar de hay tres, ganar, empatar o perder, a Diego López le queda una: ganar. Si no gana, scant in pace ("descansa en paz", en inglés)", reveló el polémico comentarista.

"Esa es la decisión del directorio", aseguró Israel antes de ser bombardeado por los panelistas Marco Sotomayor y Felipe Bianchi. "¿Quieres que la cuente toda? Voy a dar las puras iniciales. Lo quieren hacer con un histórico, que puede ser símbolo y le impregne la enjundia a la U. Las puras iniciales: Ronald Fuentes", sentencio.

Bianchi planteó una condición para el ex defensor azul. "Salvo que la oferta sea por el cariño que le tiene a la U, (Fuentes) se juega todo el riesgo profesional en tratar de no bajar. Si ganas o si bajas, debes seguir siendo el técnico para la próxima temporada", planteó el también presentador de ESPN.

¿Qué es de Ronald Fuentes? El oriundo de Malloco tiene 53 años y está alejado de las bancas desde marzo, cuando fue cesado al mando de Audax Italiano, con un 33 por ciento de rendimiento. Antes había tenido malas campañas con Rangers y Santiago Wanderers, que le impidieron mantener el estatus de su positivo paso por Unión Española entre 2019 y 2021.

Recuerda que podrás seguir los antecedentes, la previa, el relato minuto a minuto y todas las repercusiones de esta "final del mundo", programada para las 15:30 de este miércoles 7, a través de Redgol.cl y sus plataformas en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Spotiy, Tiktok y Twitch. Y por supuesto, la temida tabla de posiciones.